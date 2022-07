Portugal tem 66 jogadores nas cinco principais ligas europeias

Entornointeligente.com /

São quase sete dezenas, e até ao final de agosto, coincidindo com o encerramento do mercado de transferências, o número deverá aumentar. Portugal tem neste momento 66 futebolistas em clubes das cinco principais ligas europeias, surgindo a Premier League como o campeonato que acolhe mais futebolistas lusos.

A cada ano o contingente português nas chamadas big 5 aumenta. Aliás, basta remontarmos até 2015 para se perceber isso, pois o número mais do que dobrou – há sete anos eram apenas 3, com a a curiosidade de o maior número atuar na liga francesa, uma tendência que entretanto se perdeu com o campeonato inglês atualmente a destacar-se no que toca a recrutar atletas do nosso país.

Inglaterra é o país que aposta mais em portugueses. São atualmente 26 na Premier League, num contingente que esta época foi reforçado com a chegada de mais três jogadores: Fábio Vieira (Arsenal), João Palhinha (Fulham) e Fábio Carvalho (trocou o Fulham pelo poderoso Liverpool).

Subscrever Para esta elevada presença no Reino Unido muito tem contribuído o Wolverhampton, um autêntico interposto de jogadores portugueses nos últimos anos, que neste momento acolhe nove (Fábio Silva vai ser cedido ao Anderlecht e já não entra nestas contas) e ainda vários elementos na equipa técnica liderada por Bruno Lage.

Olhando para todas as nacionalidades estrangeiras na Premier League, Portugal é o terceiro país com mais jogadores naquela que é considerada a melhor liga do mundo, só atrás da França (35 jogadores) e da Espanha (28).

A Premier League, curiosamente, pode vir a perder a maior bandeira de Portugal. Falamos de Cristiano Ronaldo, que apesar de estar contratualmente ligado ao Manchester United, quer dar um novo rumo à carreira. Têm sido muitos os clubes apontados a CR7, do Bayern Munique ao Barcelona, passando pelo Chelsea e o Atlético Madrid. Mas até agora nada de oficial. Há dias, contudo, o novo treinador dos red devils, Eric ten Hag, deixou claro que conta com Ronaldo. Certo é que mesmo que mude de ares, irá de certeza representar um clube de top das big 5.

E vão três no PSG A liga francesa surge na segunda posição dos campeonatos que acolhem mais jogadores portugueses, esta época com a novidade de Vitinha (ex-FC Porto) se ter juntado ao clã luso do Paris Saint-Germain, onde também jogam Nuno Mendes e Danilo.

Segue-se a Espanha, historicamente um destino que sempre apostou muito nos jogadores portugueses, e que neste momento tem 11, com destaque para João Félix, do Atlético Madrid (transferência mais cara dos colchoneros e do futebol português). O emblema do país vizinho com mais lusos é o recém-promovido Almeria – Samú Costa, Dyego Sousa e Gui Guedes.

Itália tem uma dezena de portugueses, num contingente que foi recentemente reforçado com o guarda-redes Luís Maximiano (ex-Sporting), que assinou pela Lazio, e pelo facto de o Monza ter subdio ao principal escalão italiano – no clube que é propriedade de Silvio Berlusconi jogam Dany Mota e Pedro Pereira.

A Bundesliga é nos principais campeonatos europeus o que menos portugueses tem. São apenas seis, onde se destacam André Silva (RB Leipzig) e Raphaël Guerreiro (B. Dortmund).

De acordo com um relatório publicado em maio pelo Observatório do Futebol (CIES), que abrangia 52 ligas mundiais (escalões secundários incluídos), Portugal aparecia na 13.ª posição dos países de todo o mundo que mais exportavam jogadores, com 300 futebolistas a atuarem nessas 52 ligas.

Inglaterra era o principal destino dos portugueses, com 31 futebolistas, seguindo-se a Turquia, com 23, e a Polónia e a Espanha, ambos com 22. A lista era liderada pelo Brasil, que tinha na altura 1219 jogadores a atuar no estrangeiro.

Portugueses na Big 5 INGLATERRA (26)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Diogo Dalot (Manchester United)

Bernardo Silva (Manchester City)

Rúben Dias (Manchester City)

João Cancelo (Manchester City)

Diogo Jota (Liverpool)

Fábio Carvalho (Liverpool)

Rúben Neves (Wolverhampton)

José Sá (Wolverhampton)

Pedro Neto (Wolverhampton)

Nélson Semedo (Wolverhampton)

Daniel Podence (Wolverhampton)

Chiquinho (Wolverhampton)

João Moutinho (Wolverhampton)

Bruno Jordão (Wolverhampton)

Toti (Wolverhampton)

João Palhinha (Fulham)

Ivan Cavaleiro (Fulham)

Fábio Vieira (Arsenal)

Nuno Tavares (Arsenal)

Cédric Soares (Arsenal)

Ricardo Pereira (Leicester)

André Gomes (Everton)

Cafú (Nottingham Forest)

Xande Silva (Nottingham Forest)

FRANÇA (13)

Nuno Mendes (PSG)

Vitinha (PSG)

Danilo Pereira (PSG)

Renato Sanches (Lille)

Tiago Djaló (Lille)

José Fonte (Lille)

Gelson Martins (Mónaco)

Tiago Ribeiro (Mónaco)

Anthony Lopes (O. Lyon)

David Costa (Lens)

Pedro Mendes (Montpellier)

Matis Carvalho (Montepellier)

Abdu Conté (Troyes)

ESPANHA 11

João Félix (At. Madrid)

Marcos Paulo (At. Madrid)

Gonçalo Guedes (Valência)

Thierry Correia (Valência)

William Carvalho (Bétis)

Rui Silva (Bétis)

Rony Lopes (Sevilha)

Domingos Duarte (Getafe)

Samú Costa (Almería)

Dyego Sousa (Almería)

Gui Guedes (Almería)

ITÁLIA (10)

Rafael Leão (AC Milan)

Luís Maximiano (Lazio)

Beto (Udinese)

Leonardo Buta (Udinese)

Mário Rui (Nápoles)

Dany Mota (Monza)

Pedro Pereira (Monza)

Rui Patrício (Roma)

Miguel Veloso (Hellas Verona)

Leandro Sanca (Spezia)

ALEMANHA (6)

André Silva (RB Leipzig)

Raphaël Guerreiro (B. Dortmund)

Tiago Tomás (Estugarda)

Aurélio Buta (E. Frankfurt)

Gonçalo Paciência (E. Frankfurt)

Famana Quizera (B. M’gladbach)

