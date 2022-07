Portugal suspeito de manipular mel chinês para o vender como sendo espanhol

Entornointeligente.com /

Entre Janeiro e Março de 2022, operadores espanhóis importaram 9198 toneladas de mel e, deste total, «a indústria portuguesa vendeu 2261 toneladas, enquanto a China vendeu 2214 toneladas». A informação vem publicada no Saldo de Importações de Mel relativo ao primeiro trimestre de 2022 e publicado no dia 1 de Junho pela organização agrícola espanhola Coordenadora das Organizações de Agricultores e Granadeiros (COAG) . Mas neste documento é também assinalado que Portugal continua a posicionar-se como um dos principais países exportadores e interveniente no processo de «triangulação massiva» de mel chinês, que depois de misturado com mel espanhol é vendido como um produto com origem em Espanha.

