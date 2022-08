Portugal regista 88 mortes em meio aquático, pior contabilidade dos últimos seis anos

Entornointeligente.com /

Portugal registou este ano, até ao final de Julho, 88 mortes em meio aquático , a pior contabilidade dos últimos seis anos. Os números são do Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, que contabiliza, pelo menos desde 2017, estes dados.

Até agora, 2017 era o ano que registava o maior número de morte nos primeiros sete meses do ano (71), um valor que desceu para 66 no ano seguinte e, novamente, para 57 em 2019. Manteve-se estável em 2020 e no ano passado voltou a subir, tendo-se contabilizando 62 mortes em meio aquático até 31 de Julho.

No blogue do observatório só estão disponíveis em detalhe os dados do primeiro semestre deste ano, seis meses em que tinham morrido 68 pessoas no meio aquático, 49 das quais homens e 18 mulheres (relativamente a uma não foi possível apurar o sexo). A maior parte (27) ocorreu no mar e no rio (22), tendo-se ainda registado oito afogamentos em poço, quatro em barragem e dois em piscinas privadas. Há ainda cinco mortes contabilizadas noutros locais.

A esmagadora maioria das mortes ocorreu em zonas não vigiadas (66), contra apenas duas em locais com nadadores salvadores. Com 13 mortes contabilizadas, o distrito do Porto é o campeão dos afogamentos, seguido por Lisboa (9), Faro e Açores, ambos com seis mortes.

