Entornointeligente.com /

Portugal é o país convidado da Festa do Livro e da Cultura da Colômbia, que começa no próximo dia 9 de Setembro em Medellín. O programa, que conta com a presença de vários escritores portugueses, inclui exposições e uma celebração da obra de José Saramago , revelou o Instituto Camões.

Descrita como «o segundo evento literário mais importante da Colômbia», a Festa do Livro e da Cultura de 2022 receberá a visita de uma comitiva de autores que inclui Bruno Vieira Amaral , João MacDonald, José Luís Peixoto , Luís Cardoso, Mafalda Milhões, Maria Quintans e Mariana, a Miserável.

A festa literária associa-se também ao centenário do nascimento do escritor José Saramago, contando com a presidente da Fundação Saramago, Pilar del Río, com o comissário das celebrações , Carlos Reis, e com Ricardo Viel, co-autor de Saramago, os seus nomes. Um álbum biográfico .

O pavilhão dedicado a Portugal acolherá uma exposição dedicada ao Nobel da Literatura e a Cinemateca de Medellín exibirá três filmes inspirados na vida e na obra de Saramago: Embargo (2010) , de António Ferreira, José e Pilar (2010) , de Miguel Gonçalves Mendes, e O Ano da Morte de Ricardo Reis (2020) , de João Botelho.

Na livraria colombiana Lerner estarão à venda cerca de 3500 exemplares de mais de 250 títulos de literatura portuguesa e lusófona.

Estão ainda previstas várias iniciativas paralelas, como a distribuição de uma antologia de ilustração e poesia portuguesa feitas por mulheres na rede de metropolitano de Medellín, visitas de autores a escolas da cidade e exposições, nomeadamente Viagem a Portugal , do fotojornalista português Pedro Sá da Bandeira, a residir em Bogotá.

A programação musical da festa abre com o Rumos Ensemble, de João Vasco Almeida, Anne Victorino d'Almeida e Luís Gomes, e fecha com a fadista Beatriz Felício.

A participação portuguesa na festa literária tem curadoria do investigador e tradutor colombiano Jerónimo Pizarro e do conselheiro cultural na embaixada de Portugal em Bogotá, Pedro Rapoula.

A 16.ª edição da Festa do Livro e da Cultura é subordinada ao tema «Tempo de Imaginar» e decorrerá no Jardim Botânico Joaquim António Uribe. Em 2021, contou com cerca de 600 mil visitantes ao longo de uma semana.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com