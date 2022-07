Entornointeligente.com /

O plano europeu de redução de consumo de gás natural, que a Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira , foi recebido com um rotundo «não» de Portugal. O secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, afirmou ao PÚBLICO que o Governo «não aceita» a proposta de Bruxelas, que ignora que Portugal não tem interligações com o resto da Europa e que o consumo de gás dirige-se essencialmente à indústria e à produção de electricidade.

