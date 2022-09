Portugal Mobi Summit. Assista à maior cimeira de mobilidade do país

Entornointeligente.com /

Como é que cidades como Barcelona e Paris adaptaram as suas arquiteturas a novas formas de mobilidade como a bicicleta e a trotineta? Que oportunidades e dilemas existem na transição para estas novas formas de mobilidade?

Estes são apenas alguns dos temas de um futuro a acontecer já e em debate no Portugal Mobi Summit, a maior cimeira sobre as novas formas de transporte urbano do país, a que pode assistir em direto nesta página.

O evento reúne, na NOVA SBE, em Carcavelos, os maiores especialistas mundiais nestas áreas mas também autarcas portugueses que estão a dar passos rumo à descarbonização nas suas cidades, como os de Cascais e Lisboa ou do Porto e Braga, bem como CEO de empresas como a EDP, Altice ou a Brisa e membros do Governo como o ministro do Ambiente ou o secretário de Estado da Mobilidade.

Subscrever A sessão de abertura arrancou às 9:00 desta quarta-feira, no Auditório Jerónimo Martins. No programa, declarações de Marco Galinha, chairman da Global Media Group, Miguel Stilwell d’Andrade, CEO da EDP, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, António Pires de Lima, CEO da Brisa, Autoestradas de Portugal, Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal e Miguel Abecasis, Administrador Executivo da Fidelidade .

Às 9:50 a keynote de abertura ficará a cargo do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.

A sessão de encerramento realiza-se na quinta-feira, às 18:00, com o secretário de Estado da Mobilidade, Jorge Delgado.

O GMG e a EDP, juntamente com os parceiros Brisa, Fidelidade, LIDL e municípios de Lisboa e Cascais abrem assim as portas a todos os que quiserem participar e assistir ao maior evento de mobilidade urbana em Portugal. Todos os interessados poderão também depois assistir em direto, na sexta-feira, às sessões que decorrerão no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, por ocasião da abertura do Portugal Mobi Show , a feira da mobilidade, cuja abertura contará com as presenças dos secretários de Estado da Economia, João Neves, e a do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques.

Saiba mais em www.portugalms.com .

