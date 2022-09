Portugal junta-se a marcha internacional pelas vítimas das cheias no Paquistão esta sexta-feira

Entornointeligente.com /

Esta sexta-feira, activistas de todo o mundo vão sair à rua em solidariedade com os mais afectados nas cheias do Paquistão, pedindo em simultâneo o fim dos combustíveis fósseis e reparações climáticas para o Paquistão, começando com o cancelamento incondicional de todas as suas dívidas externas.

O apelo à acção foi publicado no site this-is-our-story.org e afirma que «é altura da sociedade responsabilizar os países e empresas que colonizaram, exploraram, e ainda lucram com a destruição do clima , com a crise ecológica, e com crimes contra a humanidade que continuam a causar».

Em Portugal, o colectivo Climáximo associa-se ao protesto com uma marcha que parte às 10h do Rossio, passando pelo Martim Moniz até à Avenida Almirante Reis, uma zona da cidade onde se concentra a comunidade paquistanesa. «O Paquistão está no meio de uma catástrofe climática sem precedentes», escrevem os activistas em comunicado, descrevendo a situação vivida nos últimos meses no país que foi profundamente afectado por ondas de calor extremas, longos cortes de energia, chuvas das monções combinadas com o rebentamento de calotas glaciares , e inundações sem precedentes.

No início de Setembro, a revista científica Nature escreveu que o Paquistão enfrenta as suas «piores inundações deste século». Pelo menos um terço do território ficou submerso. Uma onda de calor extremamente intensa, que se fez sentir entre Abril e Maio, derreteu glaciares nas regiões montanhosas da zona Norte do país asiático, antes de ter dado lugar a uma época de monções particularmente forte.

«Estes acontecimentos não só anunciam o futuro distópico que se avizinha, mas também mostram que muito desse futuro já é hoje uma realidade», escreve o colectivo Climáximo em comunicado.

Mais de 2 milhões de hectares de terras agrícolas foram destruídos, provocando receios de uma enorme escassez de alimentos nos próximos meses. Pelo menos 35 milhões de pessoas foram deslocadas.

I still don’t think people understand what it means for 33 million people to be displaced. That’s 6 times more people than those internally displaced in Ukraine from war, that’s roughly 90% of the population of Canada.

That’s how many people are internally homeless right now

— Ayisha Siddiqa (@Ayishas12) September 1, 2022 «Na província de Sindh, que produz metade dos alimentos do país, 90% das colheitas estão arruinadas», escreveu Mustafa Nawaz Khokar, senadora paquistanesa, esta semana no jornal britânico The Guardian. «A catástrofe climática está agora à vista, para todos verem «, acrescentou.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, estará a partir de amanhã no Paquistão numa viagem para expressar a sua solidariedade aos paquistaneses Guterres pretende angariar 160 milhões de dólares (cerca de 159 milhões de euros) para ajudar o país nos esforços de reconstrução.

i-video Em Maio registaram-se temperaturas de 51 graus Celsius na cidade de Jacobabad , no Paquistão, que foi nomeada a cidade mais quente do mundo. Agora recebe milhares de deslocados das cheias em que já morreram mais de 1000 pessoas.

Reuters,Vera Moutinho Para os activistas que saem à rua esta sexta-feira em protesto, é preciso ir mais longe do que a angariação de fundos. «Os povos do Paquistão causaram menos de 0,5% de todas as emissões globais de CO2, mas estão a pagar com as suas vidas os erros dos criminosos climáticos», escreve o Climáximo em comunicado.

«Não somos responsáveis pelas alterações climáticas da mesma forma que os EUA, China, Rússia e Europa. O Paquistão pode parecer uma realidade distante neste momento, mas o que está a acontecer no nosso solo é o futuro do resto do mundo, se não pararmos de queimar combustíveis fósseis. Acorda», partilhou a activista paquistanesa Ayisha Siddiqa, na rede social Twitter.

