Portugal já concedeu mais de 51 mil protecções temporárias a pessoas chegadas da Ucrânia

Entornointeligente.com /

Em directo. Siga os últimos desenvolvimentos sobre a guerra na Ucrânia Guia visual: mapas, vídeos e imagens que explicam a guerra Especial: Guerra na Ucrânia Portugal já concedeu 51.232 protecções temporárias a cidadãos ucranianos e estrangeiros que residiam naquele país e que fugiram da guerra, cabendo por municípios o maior número a Lisboa (10.912), informou esta segunda-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A seguir a Lisboa, os municípios com o maior número de protecções temporárias são Cascais (3075), Porto (2493), Sintra (1763) e Albufeira (1270).

Das 51.232 protecções temporárias atribuídas, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de Fevereiro, 30.575 são a mulheres e 20.657 a homens, refere o SEF, adiantando que os menores representam 13.593 do número total.

Quanto a certificados de autorização de residência ao abrigo do regime de protecção temporária, contendo números de utente de saúde, de segurança social e de identificação fiscal atribuídos pelas respectivas entidades, o SEF revela que já emitiu 42.343.

Relativamente aos menores, indica o SEF, as protecções temporárias concedidas , como decorre da legislação portuguesa, têm duas categorias: acompanhados e não acompanhados.

Durante o processo de atribuição, os cidadãos podem fazer a consulta dos números que, entretanto, vão sendo atribuídos na sua área reservada da plataforma digital .

O pedido de protecção temporária a Portugal pode ser feito através da plataforma » online » criada pelo SEF disponível em três línguas, não sendo necessário os adultos recorrerem aos balcões deste serviço de segurança. No entanto, no caso dos menores é obrigatória a deslocação a um balcão do SEF para que seja confirmada a identidade e filiação.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com