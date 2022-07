Portugal está na final do Europeu de andebol de sub-20

Entornointeligente.com /

Um livre de sete metros marcado por Francisco Costa a quatro segundos do fim colocou Portugal na final do Campeonato da Europa de andebol de sub-20, «selando» uma sofrida vitória nas meias-finais ante a Suécia, por 25-24.

Depois de ter jogado quatro vezes em Vila Nova de Gaia e uma em Gondomar, a equipa de Carlos Martingo actuou no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, onde já ganhava ao intervalo, por 12-10, tendo precisado do último lance para resolver o duelo.

?? ????????

?????? ?????? ???????? ???????? ?? #m20ehfeuro #superportugal #andebolportugal #portugal #andebol #jogossantacasa #mader #aguamonchique pic.twitter.com/j3AidWeMKV

— Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal) July 15, 2022 O quinto golo de Francisco Costa, melhor marcador do jogo e de toda a prova, permitiu aos lusos chegarem pela segunda vez à final do Europeu de sub-20, 12 anos depois de a geração liderada por Gilberto Duarte e Rui Silva ter perdido frente à Dinamarca (24-30).

Portugal regressará a Matosinhos no domingo, para medir forças com a Espanha, que horas antes bateu a Sérvia (32-29), volvida uma semana exacta sobre o triunfo apertado frente ao «vizinho» ibérico na terceira e última ronda do Grupo A da primeira fase (36-35).

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com