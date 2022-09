Entornointeligente.com /

Portugal é um dos 15 Estados-membros signatários de uma carta a pedir à Comissão Europeia que avance uma proposta para o estabelecimento de um preço máximo para a importação de gás natural, que permita acabar com a especulação do mercado e travar a subida dos preços, para poder ser discutida pelos ministros da União Europeia (UE), na reunião extraordinária do Conselho de Energia marcada para esta sexta-feira.

