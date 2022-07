Portugal eliminado do campeonato europeu feminino pela Suécia

Entornointeligente.com /

A seleção nacional ainda tinha a oportunidade de se qualificar para a fase seguinte do Campeonato Europeu de Futebol Feminino, mas Portugal não a capacidade para lidar com o poderio da Suécia e acabou por perder por cinco bolas a zero.

Ao intervalo Portugal já perdia por 0-3, depois de golos de Filippa Angeldal (21’ e 45’) e um autogolo de Carole Costa. Na segunda parte, Kosovare Asllani marcou de penalti (54’) e Stina Blackstenius fez o último golo da partida.

A Suécia termina o grupo no primeiro lugar e Países Baixos, no segundo posto, qualificando-se para os ‘quartos’ do torneio.

