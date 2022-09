Portugal «deve um grande agradecimento a Marta Temido», diz Manuel Pizarro

Entornointeligente.com /

O novo ministro da Saúde, o eurodeputado socialista Manuel Pizarro, afirmou esta sexta-feira que regressa a Portugal «cheio de determinação» para defender o Serviço Nacional de Saúde.

Em declarações aos jornalistas, na Batalha, distrito de Leiria, durante um intervalo da iniciativa Academia Socialista, o eurodeputado teceu elogios ao trabalho de Marta Temido, que esteve com a pasta da Saúde desde 2018.

«Quero prestar homenagem e reconhecimento a Marta Temido pelo trabalho extraordinário que fez durante quatro anos em defesa da saúde dos portugueses e em defesa do SNS. Quatro anos dos quais dois foram marcados por uma terrível pandemia (da covid-19]. Acho que o país todo deve um grande agradecimento a Marta Temido, a que eu me associo», afirmou Manuel Pizarro.

O agora ministro de uma das pastas mais importantes, explicou ainda as razões que o levaram a aceitar o convite.» Perante a importância do setor da saúde e pelo meu percurso profissional como médico, não podia recusar este convite e regresso a Portugal cheio de determinação e de vontade de trabalhar a favor da saúde dos portugueses e do SNS».

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com