Portugal com avisos laranja devido a altas temperaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este sábado 6 distritos em aviso laranja devido ao calor, com a temperatura mais elevada prevista para Santarém, com 42 graus Celsius.

Viana do Castelo, com temperatura máxima de 32º C, e Faro, com 35º, são as exceções num mapa alaranjado, com o IPMA a prever temperaturas de 41º no distrito de Évora e de 40º nos de Braga, Lisboa e Beja.

Nos restantes, as máximas vão oscilar entre 33º e 39º.

Subscrever O tempo quente também levou o IPMA a colocar as Regiões Montanhosas da Madeira sob aviso laranja, com o restante território do arquipélago em aviso amarelo.

A previsão da temperatura máxima é de 27º para a ilha da Madeira e de 24º para Porto Santo.

As mínimas devem oscilar entre 16º e 25º no Continente, 18º e 20º na Madeira, e 17º e 18º nos Açores.

Na escala de avisos do IPMA, que tem o vermelho como o mais grave, o laranja refere-se a uma «situação meteorológica de risco moderado a elevado».

O amarelo avisa para uma «situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica».

A previsão do IPMA para este sábado em Portugal Continental é de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo e vento a predominar do quadrante leste.

O IPMA prevê uma pequena descida da temperatura máxima na faixa costeira do Norte e Centro, e uma pequena subida nas regiões do interior.

Na Madeira, prevê-se céu geralmente pouco nublado, vento fraco a moderado e pequena subida de temperatura.

Já para os Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas.

Poderão ocorrer aguaceiros fracos e pouco frequentes nas ilhas dos grupos Central (Graciosa, Faial, São Jorge, Terceira e Pico) e Oriental (São Miguel e Santa Maria).

O IPMA prevê ainda uma temperatura da água do mar de 19º na costa ocidental, 22º no Algarve e Madeira, e entre 20º e 23º nos Açores.

