Portugal com 17.044 novos casos e 47 mortes na última semana

Portugal registou 17.044 novos casos confirmados de covid-19 entre 30 de agosto e 05 de setembro, numa semana em que se registaram 47 mortes pela doença e 431 pessoas internadas, segundo dados oficiais divulgados esta sexta-feira.

De acordo com o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS), o total de novos casos na última semana representa uma quebra de 1.158 face à semana anterior, colocando a incidência da doença em 166 por 100 mil habitantes, uma quebra de 6% no mesmo período.

O índice de transmissibilidade da infeção (Rt) situou-se na última semana em 0,99.

Subscrever Quanto à ocupação hospitalar no território continental devido à covid-19, a 05 de setembro era de 431 camas, menos 39 do que na semana anterior, havendo 33 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, menos três do que na semana precedente.

A DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório.

