Portugal bate Turquia e está no play-off de acesso ao Mundial feminino de 2023

A seleção portuguesa feminina de futebol garantiu esta terça-feira um lugar no play-off europeu de apuramento para o Mundial de 2023, ao golear a Turquia por 4-0, em Vizela, na 10.ª e última jornada do Grupo H.

Perante 2.471 espetadores, em Vizela, a equipa das quinas abriu o marcador por Telma Encarnação e ampliou a vantagem por Kika Nazareth, antes de chegar ao 3-0 num autogolo de Kezban Tag, aos 49 minutos, e de fechar a contagem aos 79, pela suplente Andreia Faria.

Ao golear uma seleção com que empatara fora, na abertura da fase de qualificação, em 16 de setembro de 2021, Portugal assegurou o segundo lugar do Grupo H, com 22 pontos, atrás da já apurada Alemanha, e vai disputar a primeira ronda do play-off, em 06 de outubro, a uma mão, com sorteio na sexta-feira.

Subscrever A seleção lusa empurrou o jogo para o meio-campo turco desde o primeiro minuto, mas só a partir da meia hora surgiram desequilíbrios mais frequentes na retaguarda adversária, após longos períodos de circulação de bola, mas a um ritmo lento, incapazes de produzirem mais do que um remate de Kika Nazareth por cima, ao minuto 13.

As jogadoras portuguesas aceleraram a manobra ofensiva no derradeiro quarto de hora da primeira parte, sobretudo pelo lado direito, com a lateral Ana Borges a cruzar para o cabeceamento de Diana Gomes, travado pela guarda-redes Selda Akgöz, aviso que precedeu o golo inaugural do desafio, três minutos depois.

O sistema de cinco defesas que a Turquia adotou nos momentos sem bola perdeu coesão e Telma Encarnação, isolada no coração da área, desferiu um golpe de cabeça para o fundo das redes, após novo cruzamento da direita, de Diana Silva.

Ainda mais balanceada para o ataque, fruto do golo, a seleção às ordens de Francisco Neto dilatou a vantagem num intervalo de três minutos, com Kika Nazareth a beneficiar de uma defesa incompleta da guardiã turca a cabeceamento de Diana Gomes para a recarga certeira.

A avançada de 19 anos lesionou-se na emenda que lhe valeu o quarto golo em 20 internacionalizações pela seleção principal, o que obrigou à sua substituição por Andreia Faria, aos 39 minutos.

Mesmo com a baixa, a seleção das quinas continuou a mandar no desafio, sem qualquer reação turca, e ficou ainda mais confortável quando Kezban Tag, ao tentar anular uma jogada individual de Diana Silva, atacante que cumpriu hoje a 75.ª internacionalização por Portugal, introduziu a bola na própria baliza.

A formação lusa controlou todos os momentos do tempo restante, com a guarda-redes Patrícia Morais a revelar-se praticamente uma espetadora das incidências na outra metade do campo, sobressaindo duas delas: um cabeceamento de Telma Encarnação a rasar a trave, aos 56 minutos, e o remate de Andreia Faria junto à quina da área a sobrevoar a guardiã turca, que se traduziu no golo mais vistoso do desafio, aos 79.

