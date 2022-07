Portugal acusado de anti-semitismo em Israel

Entornointeligente.com /

O Estado português está a ser acusado internacionalmente pela Comunidade Israelita do Porto (CIP) de promover uma «campanha anti-semita» com o objectivo de abolir o artigo da Lei da Nacionalidade que concede a naturalização aos descendentes de judeus sefarditas. A comunicação social israelita fez eco nos últimos dias das denúncias desta entidade judaica que concedeu a certificação ao russo Roman Abramovich e a outros oligarcas russos e que ameaça expor no Museu Judaico do Porto os protagonistas da referida campanha.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com