Porto tem uma visão sustentável para o turismo que prevê angariar ainda mais turismo

Olhar para o resumo do plano para o turismo que a Câmara do Porto tem em mãos para os próximos tempos é um exercício que redunda numa ideia que é comum à maioria dos seus pontos: a vontade de continuar a crescer. A Visão de Futuro Para a Sustentabilidade do Destino Porto, documento apresentado na manhã desta terça-feira no Parque das Águas pela vereadora do Turismo, Catarina Santos Cunha, demonstra que este executivo camarário acredita ainda existir espaço para estadias mais longas, para atingir mais mercados internacionais que ainda não descobriram a cidade e para a criação de novas rotas turísticas noutras zonas da cidade ainda por explorar. Entretanto, continua a não existir previsão para o lançamento de um regulamento para zonas de contenção para novos licenciamentos de alojamento local .

