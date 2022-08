Entornointeligente.com /

Depois de duas edições condicionadas pela pandemia, o 7.º Porto Pianofest começa esta segunda-feira com um concerto do Clarice Assad Trio na Casa da Música , à procura de retomar em pleno a relação presencial com o seu público. «O que mais felicidade nos dá é poder recuperar o nosso público a 100%», diz ao PÚBLICO Nuno Marques, o director do festival, na apresentação de um programa que vai decorrer em diferentes palcos do Porto, Gaia e Famalicão, até ao dia 9 de Agosto.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com