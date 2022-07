Porto, Gaia e Gondomar idealizam nova via para fazer face ao trânsito da VCI

Entornointeligente.com /

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, adiantou esta segunda-feira que está a ser pensada, com os seus homólogos de Gaia e Gondomar, uma «via intermédia» para fazer face à sobrecarga de trânsito na Via de Cintura Interna (VCI).

Em declarações aos jornalistas, à margem da reunião do executivo, Rui Moreira esclareceu que na semana passada foi convocado para uma reunião com o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e com o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins.

Na reunião, esclareceu o autarca, foi apresentada «uma ideia para uma eventual construção de uma via intermédia que permitisse do lado sul descarregar o trânsito que esta segunda-feira passa pelas pontes da Arrábida e do Freixo».

Subscrever «Seria aquela autoestrada que liga da Ponte da Arrábida ao Hospital de Matosinhos e que depois engrena na parte do Freixo. Seguir em frente, passar numa série de vias que já há ali construídas, passar numa ponte algures por Avintes [Gaia], teria de ser construída uma nova ponte, e depois entrar na circular do Porto, fazendo circular o trânsito junto ao túnel de Ermesinde que está a ser alargado. A partir daí era fácil ligar à A4», detalhou Rui Moreira.

Salientando que «ainda não há desenho», o presidente da Câmara do Porto considerou esta uma «ideia interessante», até porque a atual circular «é excessivamente excêntrica e obriga a que os veículos pesados façam muitos quilómetros a mais».

«Haver uma via intermédia parece-me uma ideia útil, mas é apenas isso», disse.

Aos jornalistas, Rui Moreira lembrou que, a concretizar-se, este é um projeto para o qual é preciso «muito dinheiro».

«Seguramente mais de 100 milhões de euros», disse, destacando que serão também necessários, pelo menos, «três anos» para a sua concretização.

«Não sei como é que vamos continuar a conviver com a VCI com o trânsito que ela tem», salientou o autarca , defendendo que poderiam ser tomadas «medidas intermédias» para mitigar os habituais congestionamentos que aquela artéria provoca, como a isenção do pagamento da portagem os veículos pesados na Circular Regional Exterior do Porto (CREP).

«Pelo menos durante algum tempo ficaríamos com alguma capacidade, e se pensarmos que ao mesmo tempo o trânsito de veículos ligeiros nesse circuito é suposto reduzir com a construção da linha [de metro] Rubi, acho que conseguiríamos viver mais algum tempo com VCI até essa segunda circular ser aberta», acrescentou.

