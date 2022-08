Portavoz chino: «Fuerzas militares de China no se quedarán de brazos cruzados si Pelosi visita Taiwán»

Entornointeligente.com /

China advirtió nuevamente a Estados Unidos que el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino no se quedará de brazos cruzados si la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, visita Taiwán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Zhao Lijian hizo la advertencia en una conferencia de prensa diaria. China ha afirmado repetidamente a Estados Unidos su grave preocupación por la cuestión y la solemne postura de oponerse resueltamente a la visita de Pelosi a Taiwán, y ha subrayado las severas consecuencias si Pelosi visita Taiwan, mencionó Zhao. «La voluntad del pueblo no puede ser desafiada, y quienes jueguen con fuego perecerán a causa de él», dijo Zhao. «Se cree que la parte estadounidense es totalmente consciente del mensaje fuerte y claro de China». China sigue con atención el itinerario de Pelosi, dijo Zhao. «Una visita a Taiwán de su parte constituiría una flagrante interferencia en los asuntos internos de China, socavaría seriamente la soberanía y la integridad territorial de China, pisotearía deliberadamente el principio de una sola China, amenazaría enormemente la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho de Taiwán, socavaría severamente las relaciones China-Estados Unidos, y conduciría a una situación muy seria y a graves consecuencias». China advierte una vez más a la parte estadounidense que China está en máxima alerta, el EPL nunca se quedará de brazos cruzados, y seguramente tomará contramedidas decididas y fuertes para defender su soberanía e integridad territorial, señaló Zhao. Estados Unidos debe acatar estrictamente el principio de una sola China y las estipulaciones en los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, honrar el compromiso del presidente estadounidense Joe Biden de que Estados Unidos no apoya la «independencia de Taiwan» y no hacer preparativos para la visita de Pelosi a Taiwan, añadió el portavoz.

