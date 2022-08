Porta-voz de Guterres diz que se está «longe» do fim da guerra

Entornointeligente.com /

Questionado por uma jornalista sobre o facto de o secretário-geral da ONU, que se encontra em solo ucraniano, não ter feito nenhuma menção a discussões para tentar acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, Farhan Haq frisou que António Guterres trabalha em várias iniciativas relacionadas com o conflito.

«Existem diferentes iniciativas a acontecer, mas ainda estamos longe de quando poderemos falar sobre os esforços para acabar com os combates em geral», advogou Farhan Haq.

O porta-voz explicou que Guterres «discutiu os esforços para fazer avançar a causa da paz», disse que «o cerne do problema continua a ser a guerra e que a invasão é uma violação da integridade territorial da Ucrânia e da Carta da ONU», pelo que «continua a tentar» resolver a questão.

Subscrever «Não há mais nada a dizer sobre o esforço abrangente para acabar com o confronto. Como está claro hoje, o confronto continua, mas o secretário-geral está a trabalhar em várias iniciativas», acrescentou Haq.

O porta-voz salientou ainda que Guterres se tem posicionado sobre a situação na central nuclear ucraniana de Zaporijia e que mandou instaurar uma missão que investigará o ataque contra uma prisão em Olenivka, onde morreram 50 prisioneiros ucranianos

António Guterres concedeu esta quinta-feira uma conferência de imprensa na cidade ucraniana de Lviv ao lado do chefe de Estado do país, Volodymyr Zelensky, e do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Guterres identificou sinais de estabilização dos mercados globais de alimentos e pediu, após uma reunião com os Presidentes ucraniano e turco, a desmilitarização da central nuclear de Zaporijia, sob ocupação russa.

Voltou ainda a afirmar que a invasão russa é uma violação da integridade territorial da Ucrânia e da Carta das Nações Unidas, que resultou em inúmeras mortes, destruição e deslocamento em massa e violações dramáticas dos direitos humanos.

Depois de Lviv (oeste), Guterres seguirá para Odessa (sul), cujo porto está a ser utilizado para a exportação de cereais ucranianos através do acordo impulsionado pela própria ONU e pela Turquia.

No sábado, o chefe das Nações Unidas viajará para Istambul, na Turquia, para visitar o Centro de Coordenação Conjunta que fiscaliza o cumprimento desse pacto.

