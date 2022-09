«Porquinha Peppa» ganha casal homossexual

Entornointeligente.com /

«Uma mamã é médica e a outra mamã cozinha esparguete». Foi assim que o urso polar Penny apresentou a sua família no episódio de «Porquinha Peppa» que foi emitido na terça-feira no Channel 5 no Reino Unido.

‘Peppa Pig’ introduces lesbian couple on latest episode:

«I live with my mummy and my other mummy. One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. I love spaghetti.» pic.twitter.com/3coxIzbvaV

– Pop Crave (@PopCrave) September 7, 2022

Esta é a primeira vez, em 18 anos de história, que esta bem sucedida série de animação infantil – destinada a crianças em idade pré-escolar – introduz personagens homossexuais, o que está a ser aplaudido pelas organizações LGBTQ. «Muitos daqueles que assistem ao programa terão duas mães ou dois pais, e significará muito para pais e filhos que as suas experiências estejam representadas num programa infantil tão icónico», disse Robbie dos Santos, da associação Stonewall, à BBC.

Subscrever A aparição deste casal gay acontece dois anos depois de uma petição alojada num site norte-americano ter reunido cerca de 24 mil assinaturas a pedir precisamente uma família do mesmo sexo na «Porquinha Peppa».

Nas redes sociais, as opiniões dividem-se. Há quem aplauda a chegada destas duas mães e há quem censure a iniciativa e a considere «inaceitável».

I applaud this. It’s certainly more reflective of today’s society.

It normalises it. In the past I’ve had to have conversations with my daughters about friends of ours that are in same sex relationships.

As long as people love each other, what’s the problem?

– Al the optimist (@Altheoptimist01) September 8, 2022

Unacceptable

– Anon (@Govi121) September 8, 2022

