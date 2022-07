Porque vai o Papa Francisco ao Canadá pedir desculpas?

Entornointeligente.com /

O Papa Francisco chegou no domingo ao Canadá para uma «peregrinação penitencial» de seis dias para renovar as desculpas, agora pessoalmente, pelo papel devastador da Igreja Católica pela forma como as crianças indígenas foram tratadas nos colégios e internatos geridos por membros da igreja, um gesto esperado há anos. O Papa, de 85 anos, chegou a Edmonton, no oeste do Canadá, no final da manhã de domingo, para a primeira de três paragens na sua viagem. Além da capital da província de Alberta, Francisco vai ao Quebeque e a Iqualuit, capital da província de Nunavut, no extremo norte.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com