«Por temor a que no nos atiendan preferimos guardar silencio»

Denuncian a personal del HVS por malos tratos a usuarios

ELIZABETH FLEURINE

«Muchos optamos por no decir nada, no reclamarle a nadie ni alzar la voz, simplemente por temor a que los médicos que están de guardia en el área de emergencia nos ignoren ante cualquier petición o que los vigilantes no nos dejen pasar».

Así lo expresó Mónica Torrealba usuaria del Hospital Victorino Santaella, quien aseguró que pese a la constante falta de empatía que viven los pacientes y los familiares en el área de emergencia por parte del personal, muchos se ven obligados a guardar silencio por temor.

Comentó que «si le digo a un vigilante que me está gritando o que me está tratando mal, corro el riesgo de quedarme afuera hasta el cambio de guardia, lo mismo sucede con los médicos de guardia, no se les puede reclamar nada porque ignoran al paciente, se tardan para revisarlo o nos tratan mal».

Familiares aseguran que esta es una situación se vive con más frecuencia en el área de emergencia, ya que una vez que el paciente es trasladado a una habitación los especialistas que realizan las rondas suelen ser más amables ante la situación que viven los allegados.

Omar Ortiz, usuario, dijo que la cantidad de estudiantes de medicina que suelen colocar tratamientos, poner una sonda o localizar una vena, también les genera angustia, ya que muchos de ellos no tienen la experiencia que se requiere.

«Es difícil ver a dos o tres jóvenes tratando de colocar una sonda, o buscando una vía sin supervisión, porque no hay muchos especialistas o los que están de turno están conversando entre ellos. La negligencia y la falta de sensibilidad deben mejorarse, somos seres humanos que merecemos respeto y un trato justo», aseveró./EF/rp

Estudiantes de medicina atienden a los pacientes sin supervisión

Foto: Yuliettsha Molina

