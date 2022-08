¿Por que Lila Morillo no usa el apellido de su padre? (+Video)

Entornointeligente.com /

La cantante venezolana, Lila Morillo, confesó en una entrevista para el canal de Youtube de Luis olavarrieta, la razón por la que usa el apellido Morillo. Lila Morillo es una de las cantantes y actrices venezolanas con más trayectoria artística y con más reconocimiento en nuestro país . A sus 81 años de edad, Lila Morillo concedió una entrevista para el canal de Youtube de Luis Olavarrieta, en donde confesó la razón por la que utiliza el apellido Morillo, que es su apellido materno.

«Yo tengo mi apellido paterno que es Bozo, y le doy gracias a Dios, pero el Morillo no es que comienza cuando Lila comienza a ser famosa a los 14 años, viene de atrás, de los aficionados, cuando tenía 6 o 7 años, no me decían llegó Lila, decía llegó la Morillito y a mí me encantó el Morillo» , comentó la actriz sobre su apellido.

Además de eso, la también Vedette venezolana, fue preguntada acerca de si su fijación por el apellido Morillo viene de un tema familiar, o si simplemente es un nombre artístico , a lo que la actriz contestó que su apellido se ha vuelto una dinastía y que se siente muy orgullosa de su apellido.

«Yo creo que de mi abuelo, Luis Morillo, el pescador y de mi mamá, es que yo creo que Los Morillo somos muchos, somos una generación, una dinastía, ya nos es solo Lila Morillo, ahora es Liliana Morillo, es Lilibeth Morillo, son los morillo los gaiteros, son mis hermanos los Morillo, y me siento muy orgullosa de llevar ese apellido».

