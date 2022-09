¿Por qué la Premier puede gastar tanto en fichajes?

Entornointeligente.com /

C arlo Ancelotti verbalizó el sentir del fútbol continental una vez cerrado el mercado de fichajes. » No sé cuándo va a parar esto. El objetivo para todas las Ligas, no sólo la espaáola, es acercarse a ellos. La Premier se ha adelantado mucho con la venta de los derechos televisivos ganando a las otras Ligas. Hay buen ambiente, estadios nuevos, llenos, funcionales y sin violencia. Tienen ventaja y el objetivo de los demás tiene que ser mejorar estos aspectos», declaró el entrenador del Real Madrid.

Una reflexión tras una ventana de fichajes en la que la Liga inglesa batió todos sus récords . 2.245 millones de euros, según datos de ‘Transfermarkt’, que pulverizaron los 2.178 de toda la 2017-18 rompiendo cualquier techo de gasto. La inversión combinada de las otras cuatro grandes Ligas (LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) ha superado por poco (2.293) a un campeonato en el que 10 de sus clubes (Chelsea (282 ‘kilos’), Manchester United (238), Tottenham (170), West Ham (182), Nottingham Forest (162), City (139,5), Wolves (137), Newcastle (136), Arsenal (132) y Leeds (110) han sobrepasado la centena.

