¿Por qué La Casa del Dragón es el mayor estreno en la historia de HBO?

A pesar de los fallos que sufrieron algunas personas que intentaron verlo a través de Fire TV Sticks, HBO anunció que el primer episodio de su spinoff de Juego de Tronos, House of the Dragon, registró el mayor estreno de la cadena de todos los tiempos, con 9,986 millones de espectadores en los canales lineales y en el streaming de HBO Max el domingo por la noche solo en Estados Unidos.

La serie original de Juego de Tronos cerró su andadura con 13,7 millones de espectadores en directo en los canales lineales para el final de 2019, registrando más de 19 millones de visionados con la incorporación de las cifras de streaming y vídeo bajo demanda. Según HBO, antes del estreno de Dragón, el interés por la serie original -con toda la serie ya disponible para streaming en 4K en HBO Max– se disparó, atrayendo una media semanal en streaming para agosto que aumentó un 90% en julio.

Ahora parece haber una respuesta a la pregunta de si los espectadores seguían interesados en la serie después de la última temporada del programa anterior y con tanta gente que ha cambiado sus hábitos de visualización por el streaming en lugar del cable en los últimos dos años. El director de contenidos de HBO, Casey Bloys, dijo en un comunicado que «fue maravilloso ver a millones de fans de Juego de Tronos volver con nosotros a Poniente anoche. La Casa del Dragón cuenta con un reparto y un equipo de increíble talento que se ha volcado en la producción, y estamos extasiados con la respuesta positiva de los espectadores.»

Aunque es difícil comparar las cifras con exactitud, son notables para HBO y HBO Max y llegan tras un par de semanas de decisiones desconcertantes por parte de su nueva matriz corporativa Warner Bros. Discovery. Recientemente, los ejecutivos han desechado la película de Batgirl, prevista para HBO Max, han retirado muchos programas de la transmisión, incluidos algunos títulos de animación muy queridos, y han eliminado cientos de episodios de Barrio Sésamo de HBO Max.

También se enfrenta a la competencia en el subgénero de espada y brujería, ya que el servicio Prime Video de Amazon lanza su propia epopeya de alto precio el 2 de septiembre, cuando se estrena El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder se estrena. La serie de El Señor de los Anillos se estrenará un jueves por la noche a las 21:00 horas ET con dos episodios, y después se emitirá un episodio cada semana a medianoche (ET) los viernes por la mañana hasta el episodio final que se estrenará el 14 de octubre. Los nuevos episodios de La casa del dragón aparecerán todos los domingos por la noche a las 21.00 horas (ET) hasta el final de la primera temporada, el 23 de octubre.

ENLACE ORIGINAL: https://www.theverge.com/hbo/2022/8/22/23317333/hbo-max-house-of-the-dragon-game-of-thrones-biggest-premiere-ever

