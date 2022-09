Por que Gerard Piqué tiene ventaja sobre la custodia de sus hijos con Shakira

Entornointeligente.com /

Piqué tendria la mayor probabilidad de ganar el caso. Gerard Piqué y Shakira, la expareja más polémica en la actualidad , luego de casi una década de relación y dos hijos de por medio, se dio a conocer habrían llegado a un acuerdo referente al tema de la custodia de sus hijos, para así evitar un juicio mediático.

Según el portal ‘Vanitatis’ , la expareja acordaron que los niños se quedarían en Barcelona y que cada padre podía pasar 15 días con los menores. Pero esto no sucedió como lo habían estipulado, este acuerdo ha quedado atrás, debido a que le futbolista buscaría tener la custodia total de sus hijos.

Debido a la prensa española , la cantante colombiana buscaría mudarse con sus pequeños a Miami, para alejar así a sus hijos de su padre y novia actual Clara Chía Martí , con quién los menores se estarían llevando de maravilla.

Según ante esta situación, Piqué desea obtener la custodia total de sus hijos, quien alega que los involucrados nacieron en España, y por lo tanto se valdría de las leyes españolas para intentar ganar la batalla en contra de Shakira.

Sin embargo, ir a juicio no era algo que los dos desearan, pero debido al nuevo percance lo cambia todo, existe la posibilidad de que lleguen a los tribunales por el tema de la custodia, pero esto no es algo que no le conviene a la cantante por sus problemas con la Hacienda Española.

te puede interesar: Piqué rompe silencio sobre su separación con Shakira «Se han producido intromisiones que traspasan los límites» Según especialistas legales, Gerard tendría más probabilidad de ganar el caso, si es que van a juicio, debido a que los niños son españoles, y también ya están comenzando un nuevo ciclo escolar , algo que le juega a su favor.

Algunas fuentes cercanas a la cantante colombiana aseguran que ella habría contratado un detective privado para vigilar al padre de sus hijos y así poder recabar evidencia que la ayuden en el caso por la custodia de ellos. Shakira hasta ahora no se ha quedado de brazos cruzados.

Shakira o Piqué no se han pronunciado sobre el tema hasta el momento, solo nos queda esperar como sigue avanzando el proceso legal entre los dos por la custodia de sus hijos.

