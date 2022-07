¿Por qué George R.R. Martin se perdió el estreno de su nueva serie «La casa del dragón»?

Entornointeligente.com /

George R.R. Martin no asistió al estreno de la serie de Juego de Tronos «La casa del dragón» tras dar positivo en el test de COVID-19.

El autor confirmó en un breve vídeo que no asistiría al estreno en Los Ángeles el miércoles (27 de julio), después de haber dado positivo por el virus tras su aparición en la Comic-Con de San Diego.

«Mis síntomas son menores», dijo Martin. «Tengo algunos resfriados, toso de vez en cuando. Me estoy cuidando bien. Estoy tomando los medicamentos y debería estar bien».

El jefe de contenidos de HBO, Casey Bloys, abordó la ausencia de Martin en el estreno (vía Variety), diciendo: «Iba a empezar hoy presentando a George R.R. Martin y decirles lo genial que es tener a George en el viaje con nosotros. Desgraciadamente, George se contagió de COVID en la Comic-Con, así que no está aquí. Creo que se encuentra bien, así que no hay que preocuparse».

Hablando en la Comic-Con desde la presentación de La Casa del Dragón la semana pasada, el autor confirmó que su principal prioridad es completar Los Vientos del Invierno, el esperado próximo libro de su saga de Canción de Hielo y Fuego.

«Puede que no lo sepáis, pero hay un libro que estoy escribiendo, está un poco retrasado», dijo Martin en la Comic-Con. «No me veo visitando un plató ni haciendo nada hasta que termine y entregue ese libro».

House Of The Dragon es el primer spin-off de Game Of Thrones de HBO, que se estrenará el 21 de agosto.

Basada en la novela de Martin, Fuego y Sangre, La Casa del Dragón se sitúa 200 años antes de los acontecimientos de la serie principal y sigue a la familia Targaryen durante la Danza de los Dragones, una guerra civil entre la Casa Targaryen por el Trono de Hierro.

Hay muchos otros spin-offs de Juego de Tronos en marcha. A principios de este año se anunció una secuela de Jon Snow, mientras que las series basadas en Dunk And Egg, The Sea Snake y Ten Thousand Ships se encuentran en las primeras fases de desarrollo. También se están preparando tres series de animación, entre ellas The Golden Empire, ambientada en la tierra de Yi Ti.

ENLACE ORIGINAL: https://www.nme.com/news/tv/george-r-r-martin-misses-house-of-the-dragon-premiere-testing-positive-covid-19-3278733

VEA TAMBIÉN: El nuevo avance de «House of the Dragon» de HBO está aquí » EntornoInteligente

Entornointeligente.com