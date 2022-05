Por que faltam professores

Entornointeligente.com /

«Ao longo da última década, o CNE tem vindo a alertar, em relatórios e recomendações, para o envelhecimento do corpo docente […]. Estudos recentes apresentam projeções das necessidades de recrutamento de novos docentes para os próximos anos […].» Começava assim o programa do seminário » Faltam professores! E agora?… «, organizado pelo Conselho Nacional da Educação (CNE). Os qualificados estudos ali apresentados pelo professor Luís Catela Nunes (NovaSBE) e professora Luísa Loura (Pordata) poderiam ter sido encomendados/desenvolvidos antes? Sim, poderiam. Não foram desenvolvidos, porquê? Não havia forte evidência sobre a possível falta de professores? Sim, havia.

Ao contrário do que alguns especialistas têm vindo a afirmar, a evidência de que os professores haviam de faltar é anterior a 2015. É meu objetivo trazer à liça evidência sobre o envelhecimento da população docente , sobre as previsões no número de alunos no ensino não-superior e sobre a queda de diplomados em Educação. Recorrerei apenas às estatísticas e indicadores produzidos pelos serviços centrais da administração direta do Estado, a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

O índice de envelhecimento de docentes é fundamental para monitorizar a substituição geracional de docentes e consta em todos os relatórios anuais disponíveis no sítio da DGEEC desde 2007/08. Para o ensino não-superior público, a sua evolução é apresentada no Gráfico 1 por ciclo do ensino básico (EB) e secundário (ES). O valor de referência (100%) representa a situação em que o número de docentes com idade menor ou igual a 35 anos iguala o número de docentes com idade maior do que 50 anos, sugerindo que, no pressuposto de estacionariedade do sistema educativo, a substituição geracional seria assegurada. Em 2011/12, o índice era maior ou igual a 200%, em 2012/13 atingiu valores entre 296% e 583%, no ano 2014/15 o índice foi quase oito vezes maior do que o de referência no 1.º ciclo EB, 15 vezes maior no 2.º ciclo EB e nove vezes maior no 3.º ciclo EB e ES. Daí para cá a tendência foi de aumento.

Aumentar A par desta situação, a escassez de professores . De acordo com a evolução do número de diplomados no ensino superior, baseada nos dados do «Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior» (RAIDES, GPEARI/MCTES), o número de diplomados em Educação decresceu sempre entre 2003/04 (14.999) e 2008/09 (4716) e a tendência agravou-se depois disso. A expressão «[…] a área ‘Educação’, tal como no ano letivo anterior, apresentou o maior decréscimo […]», ou equivalente, consta nos relatórios de 2013/14 e seguintes.

Finalmente, refiro-me à evolução do número de alunos no ensino não-superior. Um modelo de projeção de alunos – Predictive models for the number of students at youth school – foi apresentado pela DGEEC, em janeiro de 2013, no congresso Second Lisbon research workshop: Economics, Statistics and Econometrics of Education , resultando que o aumento do número de alunos esperado com o alargamento da escolaridade obrigatória ( lei n.º 85/2009, de 27 de agosto ) seria totalmente absorvido pela redução demográfica e que a principal alteração seria notada na relação entre o número de alunos matriculados no ensino básico vs. ensino secundário. Além disso, os autores tinham em mente desenvolver o modelo e aplicá-lo a outros cursos, elaborar diferentes cenários em função da taxa de conclusão e outras, da idade da matrícula, etc., bem como usar o modelo para a previsão por regiões e sub-regiões territoriais. Desde então, a DGEEC tem publicado anualmente as previsões a cinco anos.

O que faltou? Faltou decisão política que incorporasse essa evidência captada pelos dados e que pudesse evitar o estado a que chegámos em 2022. E sim, estamos a falar de prestação de contas Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Em conclusão, há pelo menos dez anos existe evidência de que, se nada fosse feito, os professores haviam de faltar. O horizonte temporal para planeamento estratégico em Educação tem de ser, no mínimo, de dez anos, com monitorização anual. E também fica agora evidente que os serviços centrais da administração direta do Estado cumpriram as suas funções. O que faltou? Faltou decisão política que incorporasse essa evidência captada pelos dados e que pudesse evitar o estado a que chegámos em 2022. E sim, estamos a falar de prestação de contas. Mas desta vez os visados não são os técnicos da administração pública, nem os professores, nem as escolas.

