¿Por qué el PSG rechazó a Cristiano Ronaldo?

El París Saint-Germain ha rechazado la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo este verano, según los informes.

El astro portugués está descontento con el Manchester United, por lo que su agente vio la posibilidad de alejarse del gigante de la Premier League y regresar a la Liga de Campeones.

Según ESPN, el representante de Ronaldo, Jorge Mendes, se puso en contacto con el PSG, ofreciéndole la posibilidad de incorporar al cinco veces ganador del Balón de Oro a su plantilla de estrellas, en la que también figura su viejo «rival» Lionel Messi.

Sin embargo, se dice que el campeón francés rechazó la posibilidad de unir a dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Mendes está estrechamente vinculado al nuevo equipo dirigente del PSG, ya que ha trabajado durante años con el nuevo director deportivo, Luis Campos, antes de su traslado al Parque de los Príncipes, y ha negociado varios acuerdos para sus jugadores con el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi.

Sin embargo, el PSG consideró que Ronaldo no era el fichaje adecuado para el club y que tampoco podría permitirse añadir al icono portugués a su ya abultada masa salarial.

Además, con Messi, Kylian Mbappe y Neymar como delanteros actuales, hay dudas sobre cómo encajaría Ronaldo en el equipo del nuevo entrenador Christophe Galtier.

ESPN afirma además que el PSG no es el primer gigante europeo que rechaza a Ronaldo este verano, ya que el Bayern de Múnich también se ha negado a un traspaso, mientras que se sugiere que el entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, tampoco está interesado.

Aunque el Manchester United y su entrenador, Erik ten Hag, han mantenido que no está en venta este verano, se afirma que Ronaldo quiere marcharse para volver a jugar la Liga de Campeones.

A sus 37 años, el icono del fútbol quiere jugar al más alto nivel en el ocaso de su carrera, y eso es algo que el United no puede ofrecerle, ya que solo consiguió clasificarse para la Europa League al quedar sexto el pasado curso.

El hecho de que no haya viajado con el resto del equipo del United para su gira de pretemporada por Tailandia y Australia ha alimentado las especulaciones.

Piers Morgan, amigo de Ronaldo, declaró recientemente a talkSPORT que el delantero está «harto» de la situación en Old Trafford.

El magnate de los medios de comunicación se unió de nuevo a la emisora en el programa Drivetime del martes para compartir las últimas novedades sobre el futuro de Cristiano Ronaldo en el United.

«Tenemos un diálogo continuo», dijo el presentador de TalkTV.

«Como sabemos, es un campeón. Ha ganado en todos los sitios en los que ha estado y creo que está increíblemente decepcionado por cómo ha ido la temporada del United«.

«Yo diría que su estado de ánimo es que quiere jugar al máximo nivel posible y ahora mismo el United no está a ese nivel. No está en la Liga de Campeones… ¿Va a volver a la Liga de Campeones con la plantilla actual? No creo que lo haga.

«Creo que el United está en una situación bastante mala, no me entusiasma ninguno de sus fichajes.

Y parece que están preparados para perder, en mi opinión, al mejor jugador que jamás haya jugado al fútbol después de que haya marcado 24 goles para ellos, lo que parece una situación extraordinaria».

«No se puede culpar a Ronaldo por querer irse, ¿por qué querría quedarse?

