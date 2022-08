¿Por qué el primer marido de Jennifer López cree que su matrimonio con Ben Affleck no durará?

Entornointeligente.com /

¿A la cuarta va la vencida? Ojani Noa, el primer ex marido de Jennifer López, predice que su cuarto matrimonio con Ben Affleck terminará en divorcio. «Les deseo lo mejor a ella y a Ben, pero no estoy convencido de que vaya a durar», dijo Ojani al Daily Mail el sábado 30 de julio. «A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el marido número cuatro. Yo fui el marido número uno y ella me dijo que era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en la cama en nuestra noche de bodas, me dijo que estaríamos juntos para siempre». Ojani, de 48 años, estuvo casado con J. Lo, de 53 años, de 1997 a 1998 y siguieron siendo amigos durante años después de su divorcio. «Estuvimos juntos románticamente durante dos años, pero fuimos amigos durante casi una década», dijo el residente de South Miami. «Hubo muchas veces que me sentí como el señor Cenicienta. Era la mujer más hermosa que había visto nunca. Al principio, no tenía ni idea de quién era», admitió. «Nos enamoramos cuando ella ya era famosa. Pero durante nuestro matrimonio se convirtió en una megaestrella. Durante años fue demasiado doloroso hablar de ello. Quería pasar desapercibido y vivir mi vida. Pero cuando vi que se casaba con Ben, que es un buen tipo, los sentimientos volvieron a aflorar». Y añadió: «Se ha escrito mucho sobre Jen y yo, especialmente en las últimas dos semanas, la mayoría de las veces de forma errónea. Quiero que la gente conozca la verdadera historia».

El entrenador personal conoció a la cantante de «Jenny From the Block» en 1996 cuando ella cenó en el restaurante cubano de Gloria Estefan en Miami, donde él trabajaba como camarero. Ojani compartió su historia de amor, que fue un torbellino desde su primera noche bailando juntos en Miami con amigos hasta su primera cita en la alfombra roja de Blood And Wine, y su propuesta en la fiesta de envoltura de Selena en el Hard Rock Cafe. Sin embargo, Ojani explicó que hubo «tensión» entre Ojani y la madre de Jen, Guadalupe Rodríguez, por su elección de casarse en Miami en lugar de en el Bronx. «Si Ben tiene a Lupe de su lado, entonces tal vez tenga una oportunidad», dijo Ojani. Jennifer y Ben, de 49 años, empezaron a salir en 2002 y se comprometieron en noviembre. Tras posponer su boda en septiembre de 2003, siguieron juntos pero finalmente cancelaron su compromiso y se separaron en enero de 2004. Los ex se reunieron en abril de 2021 después de que J. Lo se separara de su ex prometido y estrella de la MLB Alex Rodríguez. Tras reavivar su romance, J. Lo y Ben se comprometieron en abril y se casaron en julio en Las Vegas.

