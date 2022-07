¿Por qué Apple recomienda no cargar el celular al 100%?

Entornointeligente.com /

Quedarse sin batería en el iPhone cuando estás fuera de casa puede ser increíblemente frustrante, por eso a mucha gente le gusta enchufar su teléfono por la noche y despertarse con la batería completamente cargada.

Sin embargo, cargar tu iPhone al 100% de su capacidad de batería de forma regular podría estar dañando la vida útil de tu teléfono, lo que significa que cada carga va a durar un período de tiempo cada vez más corto.

Los iPhone utilizan baterías de iones de litio que pierden un poco de energía cada vez que se recargan por completo. Por lo tanto, si lo cargas al 100% cientos de veces, es posible que tengas que cambiar la batería o incluso el teléfono para seguir usándolo.

Para saber si la carga ha dañado la batería de tu iPhone, puedes dirigirte a la función de salud de la batería del dispositivo en la aplicación Ajustes.

Si la capacidad de carga del iPhone se ha reducido como resultado de la carga completa, hay algunas cosas que puedes hacer para mitigarlo, además de desenchufar el iPhone cuando llegue al 80%.

La «carga optimizada de la batería» es una función que activa un modo de «carga lenta», reduciendo la cantidad de energía que llega a la batería cuando ésta alcanza el 80% de carga.

Esta función está activada por defecto en los dispositivos que utilizan iOS 13 y posteriores, pero para volver a comprobarlo, abre la aplicación Ajustes y dirígete a Batería > Salud de la batería. También debería indicarse en la pantalla de bloqueo cuando conectes el iPhone.

¿Cómo puedo hacer que la batería de mi iPhone dure más?

En su página web, Apple explica que «‘Duración de la batería’ es la cantidad de tiempo que tu dispositivo funciona antes de necesitar ser recargado. La «vida útil de la batería» es el tiempo que dura la batería hasta que hay que sustituirla. Maximiza ambas cosas y sacarás el máximo partido a tus dispositivos Apple, independientemente de los que tengas».

Además de asegurarte de que tu iPhone no se carga regularmente al 100%, hay algunas medidas clave que puedes tomar para maximizar la vida útil de tu batería.

Evitar las temperaturas extremas, ya sean frías o calientes, es un paso clave para prolongar la vida de la batería. Las baterías recargables que utilizan los smartphones rinden mejor entre los 16 C y los 22 C. Si hace más de 35 C, como se prevé esta semana, la capacidad de la batería puede quedar dañada de forma permanente.

Por eso, mantén tu iPhone alejado de la luz solar directa, quítale la funda si es de un material grueso y no lo cargues debajo de una almohada.

También merece la pena activar el modo de bajo consumo del iPhone a través de los ajustes del dispositivo. Esto reducirá el brillo de la pantalla y ajustará la actividad del dispositivo para que funcione durante más tiempo.

ENLACE ORIGINAL: https://www.dailystar.co.uk/tech/news/stop-charging-your-iphone-full-27507253

