«Por que anuncias conciertos si no podemos ir» Le escriben a Melisa Rauseo por privado (+VIDEO)

La presentadora del programa de televisión Sábado en la Noche, Melisa Rauseo, anunció que un duo reconocido de la música viene a Venezuela y afirma que recibe muchas críticas en redes sociales por esto. En el programa de Sábado en la Noche, del pasado 30 de julio, la presentadora Melisa Rauseo, estaba dando una información muy importante sobre lo que puede ser uno de los conciertos más grandes del año. La presentadora anunció que el dúo de música urbano Wisin y Yandel se presentarán en el estacionamiento del Poliedro de Caracas el próximo 3 de septiembre y que las entradas están a la venta a partir del 3 de agosto.

Sin embargo, antes de hacer el anuncio del concierto, Melisa dijo en vivo que recibe muchos comentarios en redes sociales de internautas que la critican por anunciar conciertos a los que algunas de las personas no pueden ir. « Yo sé que ustedes dicen, por qué siempre están presentando los conciertos que a lo mejor no podemos ir, porque así me han llegado mensaje directos» , comentó la presentadora.

Melisa Rauseo terminó diciendo que el que puede y quiera ir pues que vaya, y animó a los televidentes que no pueden ir a ver el concierto a través de las redes sociales, «Si usted puede ir va, si no puede ir, bueno lo puede ver por las redes sociales porque siempre hay alguien que monta historias y te revela completamente lo que sucedió allí» , finalizó Rauseo.

