Por qué Wall Street no puede dejar de mirar a Netflix

(CNN) — Todo el mundo está pendiente de Netflix esta semana, es decir, de las ganancias de Netflix. Y será un momento decisivo para la empresa que ha convertido su nombre en sinónimo de streaming.

El asunto es el siguiente: este martes por la tarde, tras el cierre de la bolsa, Netflix presentará el que quizá sea el informe de resultados más importante de sus 25 años de historia. Los inversores están en el borde de sus asientos para ver si este trimestre fue solo Regular Bad o Holy Crap Bad. No hay ninguna expectativa realista de que Netflix sorprenda con el tipo de buenas noticias que la convirtieron en una de las empresas más publicitadas de Wall Street.

Cronología de Netflix: así se convirtió en el gigante del streaming Antecedentes clave:

Netflix, la N de las llamadas FAANG y el espacio virtual en el que todo el mundo se acurrucó para obtener contenidos durante los cierres de 2020, está teniendo un año terrible. Y no solo porque todos los valores tecnológicos y de medios de comunicación estén pasando por un mal momento. Rebobinemos hasta abril, cuando Netflix informó de que había perdido suscriptores en el primer trimestre de 2022, la primera vez que eso ocurría en cualquier trimestre desde hacía más de una década. Pero no fue solo la pérdida de 200.000 suscriptores lo que sacudió a los inversores. También fue la previsión de que el segundo trimestre arrojaría una nueva pérdida de 2 millones de clientes de pago. Después de ese informe, las acciones de Netflix se desplomaron, y ahora han bajado un 70% en el año. Ello hizo que se perdieran miles de millones de valor de mercado y que la dirección despidiera a más de 400 empleados. Así que cuando Netflix presente sus informes, la cifra de 2 millones estará en la mente de todos. Si por algún milagro la cifra es inferior, los inversores podrán respirar aliviados. Por otro lado…

«Habrá un infierno que pagar si informan de una cifra significativamente más alta que la pérdida de 2 millones que se está lanzando», dijo Andrew Hare, un vicepresidente senior de investigación en Magid, a CNN Business.

Detalles sobre el giro de Netflix (que algunos dirían que debería haberse producido hace mucho tiempo) hacia un modelo basado en la publicidad.

El CEO, Reed Hastings, mantuvo durante mucho tiempo que Netflix seguiría sin publicidad y se basaría en las suscripciones. Pero los rivales de la plataforma no han sido tan reacios, lo que les ha permitido ofrecer suscripciones más baratas y alejar a los clientes de la cuota mensual de Netflix, que actualmente es de US$ 16 para el plan estándar. La empresa se ha asociado con Microsoft para crear una opción con publicidad que probablemente estará disponible a finales de este año. PERO… los anuncios no son precisamente un salvador en una economía que se tambalea por la recesión. Las medidas contra el uso compartido de contraseñas:

Durante años, la empresa fue bastante permisiva con el intercambio de contraseñas, lo que tenía sentido cuando era una pequeña empresa: cuantos más ojos hubiera en la plataforma, mejor. Pero ahora, los datos de acceso de la madre del novio de tu excompañero de piso están drenando a la compañía de posibles dólares de suscripción. Netflix ya comenzó a probar una función que cobra a los que comparten la contraseña unos cuantos dólares más al mes en algunos mercados y se espera que anuncie un despliegue nacional este año

Netflix se asocia con Microsoft para hacer realidad su opción con publicidad Resultado final Netflix sigue siendo el rey del streaming, con 221,6 millones de suscriptores en todo el mundo. Pero la competencia está ganando rápidamente, ofreciendo contenidos premium a un precio más bajo. Disney+ solo existe desde finales de 2019 y ya cuenta con más de 135 millones de suscriptores globales. Hulu, que también es propiedad de Disney, tiene más de 41 millones (y, como informó The Wall Street Journal este lunes, Hulu se ha convertido en el servicio de streaming de Disney que más crece en Estados Unidos).

Wall Street sin duda tendrá en cuenta esa enorme cuota de mercado, pero los analistas dicen que Netflix tiene que rellenar las malas noticias de este martes con algunas ideas concretas sobre cómo va a mantener el trono. Los tiempos son difíciles, pero, como dice Hare: «Nadie tiene estómago para un negocio que pierde millones de suscriptores cada trimestre».

