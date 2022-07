Por qué un chofer de buses puso a pasar hambre a la élite por Alex Vallenilla

Entornointeligente.com /

Cuando una élite tiene el poder económico y el poder político, en conjunto se cree imbatible, luego de volverse prepotente. Al alcanzar la cúspide, se ciega por el poder mismo y se aísla del entorno. Se desenfoca de la realidad. Es lo que algunos llaman, estar en la zona de confort. En 1998 le pasó a Venezuela y todavía sigue sucediendo. En algunos casos incluso se llegó a odiar la política, «porque es sucia». Pocos notaron como fueron echados del poder o los espacios que ocuparon y aún tienen, se volvieron débiles e irrelevantes.

Desde que comenzó el chavismo, la élite de entonces se declaró anti política. Sobre todo, los académicos, empresarios e intelectuales de ese momento. Con su planteamiento, conquistaron gremios y un ala militar, pero siempre dentro de la visión reaccionaria. La primera debacle fue la de «el carmonazo» en 2002. Desde entonces, con banderas de la anti política, sectores que incluso se quisieron diferenciar del resto, auto etiquetándose «la sociedad civil», lo que consiguieron fueron derrotas.

En cambio, desde las sombras, los actores en la Liga Socialista, muy pocos, por cierto, no abandonaron la política y estuvieron enfocados en alcanzar el poder. Aunque hayan echado mano a recursos y métodos diversos, condenables o no, es política al fin. La política es amplia y extremadamente flexible y lo dijo en su momento Henry Ramos Allup, «doblarse para no partirse», pero el reaccionismo lo condenó y no supo interpretar el mensaje. Para empeorar la situación, la dirigencia política, incluyendo a Ramos Allup, cayó en el influjo de la élite que perdía el poder. Al punto que adoptaron el discurso anti político, materializado en la abstención.

Lo anterior resume y explica, por qué, Nicolás Maduro, quien no tiene formación académica, puso en una situación crítica y extrema, a empresarios, gremios, universitarios y otros. Al punto de poner a los mejores académicos del país, de tener que mostrar públicamente los zapatos rotos. Siendo un chofer de autobús, puso a los más inteligentes de este país, que tienen en su haber doctorados, maestrías, postgrados, medallas y togas con colores, a pasar abre, literalmente.

Hoy, los gremios están enormemente debilitados, las autoridades universitarias, ahora tragan grueso y en las sombras, aceptan sin más, que la anti política fue un demoledor error y se abren al madurismo, para encontrar recursos, a pesar de sus anteriores discursos radicales. Los empresarios, en ese giro del madurismo, hacia una economía libre, pero sin intromisión en la política, entienden que es oxígeno para los capitales. Los partidos políticos, que cayeron en el influjo de las élites que se equivocaron de método, están profundamente divididos.

La prepotencia en la política es un error. Ciega y hace cometer errores. Allí hay ejemplos, el error de cálculo de Marciel Granier, quien apostó a que el pueblo saldría a tumbar a Chávez por el cierre de RCTV. O el mal cálculo de Leopoldo López, de que la gente iría en masa a sacarlo en hombros de Ramo Verde en 2014. O el mal cálculo, de que una alta abstención, provocaría una nueva reacción. «El orgullo nos cuesta más que el hambre, la sed y el frío» (Thomas Jefferson).

Se agota la estrategia de la FED

La Reserva Federal volvió aumentar las tasas de interés en 75 puntos básicos el pasado miércoles. Esta vez los mercados no reaccionaron a la baja, como venía ocurriendo. Es una señal de que la estrategia de Biden, para dar un vuelco económico, no tiene la fortaleza que al principio se creía. El petróleo, oro, el euro, activos de riegos y criptomonedas se dieron la vuelta al alza. Eso significa que la revalorización del dólar podría haber llegado al techo. Por ahora se puede hablar de un rebote de los indicadores, pero si el mercado deja de temerle a las acciones de la FED, la estrategia global de EEUU, se habría agotado. Si la inflación vuelve a tomar fuerza, ¿Hasta dónde podrá la FED llevar las tasas de interés para defender el dólar, sin producir una debacle económica dentro de Estados Unidos?

Movimientos respecto a Venezuela

Desde Inglaterra se produce una sentencia de que el oro de Venezuela, depositado en ese país, queda bajo control de Juan Guaidó. Desde Venezuela la respuesta es entregar millones de hectáreas de tierras a los iraníes. Los ingleses, luego del Brexit, no se entienden con Bruselas, desde donde se busca con rapidez el comercio de petróleo y gas con Maduro, debido a la guerra Rusia – Ucrania. Esta semana, Letonia sufrió los efectos del corte de suministro de gas. Los europeos están pagando altos precios de los hidrocarburos, para sostener la posición de Zelenski en Ucrania. Los ingleses también observan los movimientos del Caribe, países dispuestos a cambiarse al bando de Nicolás Maduro, por petróleo en mejores condiciones. Cuando Trump llegó al poder, echó para atrás la ayuda energética al Caribe, basada en energías verdes que había prometido Barack Obama.

Embajadas

Se confirma la apertura de las embajadas de Colombia y Venezuela en ambos países, una vez que el presidente colombiano, Gustavo Petro, asuma el poder. Se producirá una reapertura de la frontera entre ambos países de manera gradual. Otro embajador que se encontró con Nicolás Maduro, es el Argentina, Oscar Laborde. Las relaciones plenas con Venezuela están del todo abiertas, otro país que abandona a Juan Guaidó.

Ingresos y salarios

El SENIAT está registrando ingresos 100% más que en 2019 en términos reales. Lo que sin duda es un síntoma de mejoría, pero todavía está lejos de llegar a tiempos antes de 2013. El ingreso en 2022, está promediando al menos unos 350 millones de dólares mensuales. Ese monto dividido entre todos los trabajadores y jubilados el país, alcanza apenas para pagar 45 dólares mensuales a cada uno. Por supuesto hay que incluir los ingresos por vía petrolera, que no se tienen claros. Por ahora no hay forma de pagar salarios sobre 200 dólares al mes en la administración pública.

Rumbo a 2024

La oposición marcha dividida a 2024. Con pocos recursos económicos para una campaña, encerrada en el dilema de tener un candidato único o no. Sin dirigentes asertivos y empáticos, capaces de alcanzar acuerdos, por lo tanto, no hay estadistas, sino pequeños caudillos arrogantes, que dirige su propia montonera.

El retroceso conveniente

En un discurso desencajado y confuso, Carlos Prosperi, la ficha de Ramos Allup como precandidato presidencial, contra William Dávila, decía que votando masivamente y montando los testigos no habría fraude posible. Ese discurso fue el que rebatieron en 2018, quienes llamaron a la abstención y ahora de manera insólita, hacen gala de lo mismo que siempre se dijo desde los factores que llamaron a no abandonar la lucha electoral. Nada nuevo dijo el precandidato en su paso por Mérida, pero llama la atención la revelación, significa que ¿En las elecciones anteriores la oposición bajo el control de la ex MUD, nunca montó el padrón electoral completo o no tuvo la capacidad de hacerlo?

Salvaron a la doctora

Timoteo Zambrano sacó de aprietos a la alcaldesa de Andrés Bello, del estado Mérida. Luego que los funcionarios de la ex MUD, que se incorporaron a su gabinete la llevaban por un camino radical, María Elena Villasmil tuvo que ir a la Asamblea Nacional. En el Parlamento fue interrogada sobre algunas acciones en sus municipios. Zambrano y un grupo de diputados la acompañaron para defenderla y lograron sacarla del problema. A la dcotora la querían convertir en una especie de mártir, estrategia que fracasó. Mientras el grupo de Cambiemos hizo todo lo posible para hacerle ver la realidad política.

Las zonas económicas especiales

En las zonas económicas especiales se establecerían regímenes económicos bajo sus propias reglas. Como parte de las reformas que lleva adelante el madurismo, con el propósito de sobrevivir económicamente, dieron paso a esta nueva realidad. Estas zonas económicas serán capaces de establecer sus propias normas tributarias, de ganancias, usos de divisas, relaciones laborales y demás.

Persecución a los comunistas

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), e encuentra bajo asedio del gobierno de Maduro. Están siendo perseguidos ante el reclamo de sectores ligados al laboral sobre los bajos salarios en la administración pública. El reciente reclamo contra el pago de nóminas desde la ONAPRE y una reciente marcha en Caracas, son la causa de la vigilancia, seguimiento y amedrentamiento de los ex aliados del chavismo/madurismo. Por cierto, la aplicación del instructivo de la ONAPRE, responde a una política contra las nóminas paralelas de muchas gobernaciones y alcaldías, de diversos signos políticos y algunas instituciones autónomas.

Crisis universitaria y desenfoque

A juicio de la profesora Laura Luciani, ve muy mal que quienes acompañaron las luchas de la universidad en las calles, sean los que ahora paguen la mala conducción política. Una mala dirección que desde el liderazgo universitario y que se promovió en nombre de la «sociedad civil». Señala que el estudiante debe pagar la gasolina para que los profesores se muevan a los espacios de las aulas. Deben colaborar con el mercado de alimentos para que puedan comer. Pagan las hojas para imprimir lo que sea y hacer exámenes, entre otras. Dice Luciani que los estudiantes no son los responsables de la crisis universitaria y las malas políticas económicas. Está en contra de meter las manos en el bolsillo del estudiante, porque el liderazgo actual ahora «teme enfrentar al régimen». Esto también se señala debido a la reciente propuesta de cobrar cursos intensivos sobre 50 dólares.

En medio de tal crisis, desde los medios de la ULA, se dedican a asuntos «tan relevantes», como las críticas sobre un mural mal hecho por algún pintor no calificado, de una atleta venezolana.

Otro disidente

Luís Brito García, intelectual de izquierda, hizo críticas a Nicolás Maduro, por la Ley de Zonas Económicas Especiales. La razón que esgrime es que las leyes tradicionales de Venezuela, pueden ser desaplicadas en tales espacios. Allí se toca el aspecto laboral, que se entiende quedará a mercede de modelos internacionales o extranjeros. Al respecto, dijo que disiente de Maduro por ello-

Cruzando el Río

La situación económica de Estados Unidos, tras la pandemia tiene como resultado inflación y amenaza de recesión. Sin el estímulo monetario, al menos 75% de las empresas que cotizan en bolsa no podrían responder al alto endeudamiento que tienen. No podrían resistir una fuerte caída. Pagar salarios a los norteamericanos, de 15 dólares la hora, hace sus empresas menos competitivas ante China. Así que la oleada de emigrantes latinos, es aceptada. Por supuesto hay algunos controles, para deportaciones puntuales, de resto muchos pueden entrar. La mano de obra latina es más barata y es lo que buscan muchas compañías en ese país.

La gráfica: El piso de Bitcoin

Bitcoin (BTC) detuvo su caída. La principal criptomoneda del mundo se sumergió tras los datos de tasas de interés de la FED. El pasado miércoles hubo otro aumento de tasas, pero bitcoin reaccionó esta vez al alza. Esto es una señal de que el dólar alcanzó su máximo y los activos criptográficos podrían estar listos para iniciar un nuevo ciclo alcista. El token más seguro del mundo marcó dos nuevos mínimos más altos, acompañado de altos volúmenes y apunta a un rally al alza hasta 28.500 dólares.

Nos leemos el próximo viernes.

Puedes comunicarte a esta columna por: [email protected]

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com