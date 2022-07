«¿Por qué tienen tanto miedo a los senos?» Florence Pugh contestó a quienes la criticaron

Entornointeligente.com /

La actriz británica Florence Pugh (26), compartió su profunda reflexión acerca de las críticas sobre su imagen, tras asistir en Roma al desfile de Valentino con un vestido rosa intenso con transparencias.

«Estaba emocionada por ponérmelo, no sentía ni un poco de nerviosismo. Ni antes, ni durante, ni ahora. Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, públicamente, con orgullo, para que todo el mundo lo vea», escribió su cuenta de Instagram junto a nuevas imágenes del look que generó la polémica.

Pugh sabía a qué se enfrentaba llevando un vestido semitransparente y expresó: «Era imposible que no hubiera comentarios. No es la primera vez ni será la última en que una mujer oirá que algo está mal con su cuerpo por parte de una multitud de extraños». Sin embargo, ella manifestó su preocupación por las agresiones verbales que recibió de internautas dispuestos a cuestionar su cuerpo y criticarla.

Foto: Vittorio Zunino Celotto – Getty Images Europe «¿Por qué tienen tanto miedo a los senos?» Al referirse específicamente a los comentarios sobre sus senos, Pugh consideró: «Afortunadamente, he llegado a conocer la complejidad y laberintos de mi cuerpo, los que me hacen ser yo. Estoy feliz con todas mis ‘imperfecciones’, que no podía soportar cuando tenía 14 años. Muchos de ustedes querían hacerme saber de manera muy agresiva lo decepcionados que estaban con mis ‘pechos pequeños’, o lo avergonzada que debía estar por tener el pecho plano. He vivido en mi cuerpo bastante tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis tetas y no me da miedo. Lo que es más preocupante es… ¿Por qué tienen tanto miedo a los senos? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿Izquierdo? ¿Derecho? ¿Solo uno? ¿Tal vez ninguno? ¿Qué es tan aterrador?», se preguntó.

Además señaló que «ha llegado a un acuerdo» con su cuerpo, que se siente cómoda con él y que fue criada «para encontrar poder en los pliegues del cuerpo, para hablar en voz alta sobre el estar cómoda». Todo eso le hace preguntarse: «¿Qué les ha pasado [a determinadas personas] para estar tan profundamente enojados con el tamaño de mis tetas y con mi cuerpo?», dijo.

Respetar los cuerpos La actriz, nacida en Oxford, mencionó a los distintos barómetros con que se juzgan ciertos asuntos que afectan a la imagen corporal . «Si abusar públicamente de las mujeres en 2022 es tan fácil para vos, entonces la respuesta es que sos vos quien no tiene ni idea de la vida. Madurá. Respetá a la gente. Respetá los cuerpos. Respetá a todas las mujeres. Respetá a los humanos. Y la vida te será mucho más fácil, lo prometo», finalizó. Pugh decidió rematar su descargo con una máxima reflexión, que condensó en las siguientes palabras: «Y todo por dos pezones preciosos…».

Finalmente, termina su reflexión con un llamamiento al respeto: «Respeta a la gente. Respeta los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos», escribió. Y concluye con la etiqueta ‘#Fuckingfreethefuckingnipple’, haciendo alusión al movimiento ‘ Free the nipple ‘ (‘Libera el pezón’).

Esta iniciativa, cuyo origen se remonta al 2014, cuando se estrenó la película homónima, cuestiona el hecho de considerar indecente la exposición de los pezones femeninos . Se trata de una tendencia muy presente en redes sociales como Instagram, donde, a diferencia de lo que pasa con los hombres, las imágenes que muestran pechos de mujer descubiertos son censuradas.​

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florence Pugh (@florencepugh)

