¿Por qué Tareck El Aissami no nos muestra y no nos confirma que esa firma es realmente la de Rafael Ramírez?

Entornointeligente.com /

Recién vi la siguiente noticia en Aporrea: (VIDEO) Ministro El Aissami denuncia ante la fiscalía a Rafael Ramírez por presunto desfalco en PDVSA Aunque la noticia es muy confusa, vaga, e imprecisa, o sea, no dice gran cosa en términos de hechos, lo que sí se nota es que Tareck El Aissami está acusando públicamente a Rafael Ramírez de haber cometido, o de haber estado en algún momento a la cabeza de un inmenso desfalco a la Nación. Ahora, en esa noticia hay un video donde Tareck El Aissami dice que tienen muchas evidencias, pero él no presenta absolutamente ninguna, ni siquiera una firma en algún documento, nada, entonces decidí de buscar su discurso en Youtube, y encontré uno, no el mismo video, pero uno con la misma fecha de la noticia arriba (30 de agosto del 2022) donde Tareck El Aissami está mostrando la firma de Rafael Ramírez en un documento del Estado, diciendo, «Miren, aquí está,» pero, él — o el productor del video — no la muestran, como para que no podamos verla, no se ve la firma, como que hicieron a propósito para esconderla, como para que no la veamos. ¿Por qué hicieron eso? Pueden ver cómo NO SE VE LA FIRMA, aquí . Yo no vi ninguna firma. ¿Y ustedes? Bueno … Como ustedes saben, trabajé gran parte de mi vida investigando el fraude, y una de las reglas fundamentales con respecto a las firmas (en cualquier documento) es que uno jamás debe suponer (y menos, decirlo, o acusar) que la firma sería, de hecho, la firma de alguien en particular … ya que todas las firmas del mundo pueden ser copiadas, y muy fácilmente además. Antes de abrir la boca y de acusar a alguien de haber firmado algún documento, hay que comprobar que esa firma es, de hecho, la firma de esa persona y que esa firma fue hecha por esa persona, y no otra. Además, hay que comprobar que la persona no habría firmado el documento bajo amenazas, y que no lo hubiera firmado en un estado de ebriedad, drogado, o de manera inconsciente, y cosas así. (Por ejemplo, se usa una droga llamada escopolamina para hacer que las personas hagan cosas, como firmar documentos por ejemplo, sin darse cuenta. Creo que así controlaron la mente de Chávez entre finales del 2012 y su muerte en marzo del 2013, lo cual lo llevó a escoger a al actual jefe de Estado venezolano como su sucesor, pero probablemente sin darse cuenta. A mi me la suministraron una vez para robarme mi laptop, y me robaron, yo les entregué mi laptop sin darme cuenta.) Pero, en esos dos videos y en el texto de la noticia, se nota que Tareck El Aissami no dijo absolutamente nada con respecto a haber certificado que esa firma (que no muestra) sería auténtica, lo cual agrega a la duda sobre la posibilidad de que Tareck El Aissami estaría diciendo una falsedad, o sea, estaría tergiversando algo, o ocultando algo, o simplemente inventando y mintiendo, no lo sé, pero mi duda es grande. NOTA: Yo personalmente no le creo ni una sola palabra al actual jefe de Estado venezolano, ni a absolutamente ninguno de sus ministros, directores, diputados, gobernadores, alcaldes, aliados, socios, o colaboradores, en otras palabras, tampoco le creo una palabra a Tareck El Aissami. Yo personalmente veo muy feo eso que hace Tareck El Aissami de acusar a alguien de haber hecho algo (y algo tan grave además) sin públicamente proveer evidencias concretas y verificable, me parece ser un comportamiento no solo infantil, sino también extremadamente no-profesional, y de muy baja calidad y carácter humano. Pregunto: ¿Por qué Tareck El Aissami no nos muestra y no nos confirma que esa firma es realmente la de Rafael Ramírez? N.B. Puede ser que Tareck El Aissami habría intentado mostrar la firma, no sé, y que quienes hicieron ese video lo taparon, sin embargo, lo dudo mucho ya que esas cosas son normalmente muy bien ensayadas y preparadas antes y después de ser filmadas, y son normalmente editadas con algún fin muy preciso (noticia, documental, propaganda política, etc.), además, Tareck El Aissami jamás menciona nada sobre la veracidad de la firma, lo cual debería ser su primer punto de discusión o presentación, lo cual es mi primer punto de duda (aparte del hecho de que yo personalmente no le creo ni una sola palabra).

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com