por qué se llama así, cuándo es y cómo verla

Prepara tu retina para la superluna de Ciervo este miércoles 1:02 (CNN) — La luna llena de julio, llamada luna de ciervo, iluminará nuestro cielo desde este miércoles de una manera particularmente impactante, ya que se trata además de una superluna.

Cuando se trata de lunas llenas, es posible verlas casi en su fase completa días antes y después de su punto máximo, por lo que seguramente pudiste ver una gran luna en el cielo del 12 de julio. Sin embargo, el mejor punto está por llegar este miércoles.

A continuación, te damos todos los detalles de la luna de ciervo de julio.

Luna llena de ciervo: duración y punto máximo Según la NASA, esta luna llena aparecerá desde el martes 12 de julio por la mañana hasta el viernes 15 de julio por la mañana.

No obstante, alcanzará su punto máximo este miércoles a las 2:48 p.m., hora de Miami, pero no será completamente visible en Norteamérica hasta la salida de la luna.

Para aquellos que la vean a la hora del punto máximo en otros lugares donde sea de noche o madrugada, puede parecer más grande y brillante que otras lunas de 2022 porque es una superluna.

Aunque no existe una única definición de superluna, el término suele referirse a una luna llena que puede destacar más que otras porque se encuentra dentro del 90% de su órbita más cercana a la Tierra. La luna de ciervo es la superluna que más se acercará a la Tierra este año, según The Old Farmer’s Almanac.

¿A qué hora verla en el lugar donde vivo? Si bien en Norteamérica no la podrás ver en su punto máximo, cuando salga la luna todavía la podrás ver en un gran punto. De hecho, como se mencionó anteriormente, se podrá ver la luna de ciervo hasta el viernes por la mañana.

«A diferencia de algunos eventos astronómicos, no hay (una situación en la que) tienes que mirar (la luna) en este instante o te la pierdes», dijo Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología Planetaria, Geofísica y Geoquímica de la NASA. «Realmente no hay un momento en el que tengas que estar mirándola para disfrutar al máximo de la luna llena. Si está nublado y no quieres estar fuera, simplemente ve una de las próximas noches».

Para obtener las vistas más nítidas de la Luna, Petro recomienda evitar las zonas rodeadas de edificios altos y bosques espesos.

De acuerdo con el portal timeanddate.com, lo único que necesitas para ver la luna de ciervo es saber la hora a la que se pone y la hora a la que sale la luna en tu lugar de origen.

Si vives en Estados Unidos, la calculadora del Old Farmer’s Almanac puede ayudarte a saber a qué hora sale y se pone la Luna en tu localidad.

En tanto, si estás en otros lugares del mundo, puedes entrar a timeanddate.com para saber las horas en que se pone y sale la luna en donde te encuentres. Por ejemplo:

En Ciudad de México, capital mexicana, este miércoles la luna se puso a las 6:45 a.m. y sale a las 8:43 p.m. (tiempo local), hora a la que podrás ver de buena forma la luna de ciervo. En Bogotá, Colombia, la luna se puso este miércoles 5:33 a.m. y sale a las 6:27 p.m. (tiempo local). En Buenos Aires, Argentina, la luna se puso este miércoles a las 8:02 a.m. y sale a las 5:50 p.m. (tiempo local). En timeanddate.com también puedes revisar las horas de días siguientes, hasta el viernes por la mañana que es el último de la luna de ciervo.

¿Por qué se le llama luna de ciervo? La luna llena de julio se conoce comúnmente como la luna de los ciervos porque los ciervos macho, o bucks en inglés, hacen crecer completamente su cornamenta en julio, según The Old Farmer’s Almanac. La cornamenta de los ciervos se desprende y vuelve a crecer cada año, haciéndose más grande a medida que los animales envejecen.

Pero este no es el único nombre con el que se conoce la luna llena de julio.

Los tlingit la llaman la luna del salmón, ya que los peces suelen regresar a la costa del noroeste del Pacífico por estas fechas y están listos para ser recolectados. Para los abenaki occidentales, es la luna del trueno, en referencia a las frecuentes tormentas eléctricas de esta época del año.

En Europa, la luna de julio suele llamarse luna de heno por la temporada de heno en junio y julio, según la NASA.

La luna llena de julio corresponde con el festival hindú, budista y jainista Guru Purnima, una celebración para aclarar la mente y honrar a los gurús espirituales y académicos.

Para Petro y otros entusiastas del espacio, esta luna se llama la luna del Apolo 11. El Apolo 11 fue la primera misión que puso humanos en la superficie lunar. La misión se lanzó el 16 de julio de 1969 y aterrizó en la luna el 20 de julio de 1969.

Las lunas llenas restantes de 2022 Quedan cinco lunas llenas para 2022, según The Old Farmer’s Almanac:

11 de agosto: luna del esturión 10 de septiembre: luna de la cosecha 9 de octubre: luna del cazador 8 de noviembre: luna del castor 7 de diciembre: luna fría Aunque estos son los nombres popularizados asociados a la luna llena de cada mes, cada uno de ellos tiene un significado variado en las tribus nativas americanas.

Eclipses lunares y solares Queda un eclipse lunar total y un eclipse solar parcial en lo que resta de 2022, según The Old Farmer’s Almanac. Los eclipses solares parciales se producen cuando la Luna pasa por delante del Sol, pero solo bloquea parte de su luz. Asegúrate de usar lentes adecuados para ver los eclipses solares de forma segura, ya que la luz directa de Sol puede ser perjudicial para los ojos.

El 25 de octubre será visible un eclipse solar parcial para los habitantes de Groenlandia, Islandia, Europa, el noreste de África, Medio Oriente, el oeste de Asia, la India y el oeste de China. Este eclipse no se podrá ver desde Norteamérica.

Un eclipse lunar total también será visible para quienes se encuentren en Asia, Australia, el Pacífico, Sudamérica y Norteamérica el 8 de noviembre entre las 3:01 a.m. y las 8:58 a.m., hora de Miami, pero la Luna se ocultará para quienes se encuentren en las regiones orientales de Norteamérica.

Lluvias de meteoros Estas son las lluvias de meteoros que podremos disfrutar en lo que queda de 2022:

Delta acuáridas del sur: 29-30 de julio Alfa capricórnidas: 30-31 de julio Perseidas: 11-12 de agosto Oriónidas: 20-21 de octubre Táuridas del sur: 4-5 de noviembre Táuridas del norte: 11-12 de noviembre Leónidas: 17-18 de noviembre Gemínidas: 13-14 de diciembre Úrsidas: 21-22 de diciembre Si vives en una zona urbana, es recomendable que te dirijas a un lugar que no esté plagado de luces de ciudad que obstruyan tu visión. Si encuentras una zona que no esté afectada por la contaminación lumínica, los meteoros podrían ser visibles cada dos minutos desde el atardecer hasta el amanecer.

Busca una zona abierta con una amplia vista del cielo. Asegúrate de tener una silla o una manta para poder mirar hacia arriba. Y dale a tus ojos entre 20 y 30 minutos para que se adapten a la oscuridad, sin mirar tu teléfono u otros aparatos electrónicos, para que los meteoros sean más fáciles de detectar.

