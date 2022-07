¿Por qué se esponjan mis rizos? 3 causas del frizz

Entornointeligente.com /

No hay duda de que un cabello rizado es hermoso, el problema es que muchas veces no sabemos que requiere de un cuidado especial para mantener sus ondas bien definidas, hidratado y libre de frizz. Si la temporada de lluvias no es la mejor para ti porque terminas con «melena de león», en vez de plancharlo, préstale atención a 3 causas del frizz en el pelo chino, ¿cómo evitarlo?

Para empezar, el cabello rizado tiende a resecarse más rápido que el pelo liso debido a su propia forma, tal como lo lees, la estructura del pelo chino impide que el sebo o los aceites naturales que segrega el cuero cabelludo para mantener la hidratación baje hasta las puntas, por ello, se deshidrata, aparece la temible orzuela y los rizos se vuelven más «difíciles de domar».

¿Por qué se esponja el cabello?

Tener rizos nos hace resaltar del resto, sobre todo en temporada de lluvias que es cuando más suele esponjarse y llenarse de frizz, ¿por qué? Si está deshidratado, el pelo buscará la humedad del ambiente a través de las cutículas, el problema es que en vez de «hidratarse», éstas se separan y elevan, encrespando el pelo rizado, describe un artículo publicado en el Journal of Cosmetic Science.

Existen otros factores que se roban el brillo de los rizos cuando no está bien cuidado, hidratado, nutrido y no se utilizan los productos correctos, pero sí es posible mantener los chinos controlados y libres de frizz.

Humedad: un factor externo importante quecontribuye al frizz del cabello es la humedad del ambiente, sobre todo en temporadas como el verano o en ciudades muy húmedas, ya que nuestro pelo absorbe esta humedad y eso causa que se esponje. Esto ocurre sobre todo cuando nuestro pelo está deshidratado, ya que el cabello buscará el agua del aire y con esta humedad el rizo se descontrola. El remedio está en conseguir una buena hidratación y nutrición antes de salir de casa, por ejemplo, aplicar productos de fijación como cremas moldeadoras o gel para crear una barrera protectora entre el pelo y el medio ambiente.

Acondicionador: olvidar el proceso de acondicionado hará que el pelo luzca más seco y propenso al frizz, ya que este tipo de producto, ayuda a mantener la hidratación del cabello, lo nutre, le da brillo, suaviza, desenreda, y finalmente minimiza el frizz. Debido a esto se recomienda aplicar el producto después del lavado, normalmente se aplica de medios a puntas, se deja unos minutos y se enjuaga con abundante agua. Productos hidratantes: además del acondicionador, el cabello rizado requiere de otros productos para mantenerlo manejable y fácil de moldear, como son cremas para peinar, activadores de rizos, así como las mascarillas de 3 minutos que pueden utilizarse después del shampoo, como leave-in o como tratamiento profundo. ¿Cómo evitar el frizz en los rizos?

Lo primero que debes hacer es no excederte con las cantidades de los productos que utilices para tus rizos, ya que de lo contrario, los mechones podrían quedar pesados y sin movimiento.

Para conseguir mejores resultados, se recomienda aplicar una pequeña cantidad en tus manos y frotar el producto, luego aplicar sobre el pelo: empezando por las puntas, que son las que más necesitan aporte de nutrientes y finalizar haciendo «scrunch» para estimular la formación de los rizos.

Peinar y desenredar: empecemos por aclarar que es mejor que el pelo rizado no se cepille, y menos en seco, pues esto deshace las formas de espiral, el pelo se esponja y pierden estructura.

Lo más recomendable es desenredarlo con un peine de cerdas abiertas y de preferencia hacerlo durante la ducha, justo después del acondicionador. Para peinar podemos utilizar cepillos «estilizadores» con el cabello aún mojado y con productos de estilizado, como activador de rizos o crema para peinar.

Aire y clima frío: puede pasar que nuestro pelo esté listo, moldeado y acomodado como más nos gusta, luego salimos a la calle y las corrientes de aire lo desacomoda. El consejo en este caso es protegerlo con algún accesorio durante esta clase de condición climática o mientras estamos en la calle, por ejemplo, el uso de bandanas, sombreros, pañoletas o paliacates que también nos ayudará a proteger los rizos del sol y la contaminación.

Por otra parte, el clima seco o frío también puede ser culpable del frizz en el pelo, ante lo que se recomienda aplicar un serum, o un aceite nutritivo antes de salir, como aguacate, zanahoria, coco o jojoba.

Tocar constantemente el cabello: aunque te gane la tentación, evita tocar el cabello con mucha frecuencia a lo largo del día, pues ésta es una de las principales causas del frizz.

Ya lo sabes, si quieres que el frizz no se apodere de tu melena y tus rizos luzcan hermosos todo el día, estos son los cuidados que debes tener para enamorarte de tu pelo y no volver a utilizar las herramientas de calor.

Con información de Salud180

