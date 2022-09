¿Por qué Puerto La Cruz ?

Entornointeligente.com /

La ciudad de Puerto la Cruz en el estado Anzoátegui es mi tierra natal, aquí aprendí a recorrer y conocer toda su geografía e idiosincrasia, es la tierra donde verdaderamente nace el oriente venezolano; sin duda alguna es la ciudad con mas potencial productivo y sustentabilidad que hay en la zona norte costera de Venezuela, desde del punto de vista turístico tiene las ventajas comparativas mas formidables, es una región con un clima envidiable, costas inigualables e instalaciones que están a la altura de cualquier lugar del mundo; desde el punto de vista industrial tenemos la refinería de Puerto la cruz la cual es una de las mas eficientes y adecuadas del país para refinar nuestro diversos tipos de crudo, esta refinería genera cientos de empleos y asegura el sustento económico de la región,; desde el punto de vista agrícola el municipio Sotillo cuenta con tierras fértiles y suficiente agua para generar una industria agrícola y pecuaria exitosa, la zona rural de este hermoso municipio cuenta con el caudaloso río neverí y la cordillera de la costa circunda esta extensa cuenca, lo cual constituye un escenario natural ideal para la practica del turismo de aventura y senderismo, amen de que su exuberante belleza y vegetación se presta para la construcción de hoteles ecológicamente equilibrados y ofrecer un ambiente excepcional de montaña con selva húmeda tropical, en líneas generales el Municipio entero es una mina de diamantes en bruto.

Ahora bien porque la población y el país no disfruta de estas ventajas comparativas que pudiera ofrecer este inmejorable municipio, la respuesta es esencialmente sencilla, los diferentes gobiernos municipales y regionales no han tenido la visión ni la capacidad de notar estos atractivos y ventajas, estos últimos (4) gobiernos que han usufructuado las riquezas del municipio han sido poco menos que incapaces, no teniendo la visión ni la capacidad de entender la grandeza que tienen estas portentosas áreas, Puerto la Cruz es una ciudad que requiere de un alcalde y una cámara municipal que este a la altura del compromiso de este siglo, las políticas publicas que debe desarrollar un buen gobierno municipal deben estar dirigidas indefectiblemente a recuperar toda la infraestructura que hoy existe, cambiar el paradigma paternalista y brindarle a la ciudadanía oportunidades de crecer en todo los aspectos de la vida humana, empezando por la generación de empleos dignos, los cuales pueden surgir de la inversión en materia de infraestructura y la prestación de servicios eficientes y modernos, por brindar un ejemplo pudiéramos pensar en el saneamiento de los sistemas de drenajes de la ciudad los cuales hoy están contaminados con los sistemas de aguas servidas de la ciudad, las cuales indefectiblemente caen a los canales de desagüe y escorrentías pluviales y van aparar a nuestra hermosa bahía de Pozuelos ya que la ciudad no cuenta con una planta de tratamiento de este tipo de aguas; Otra fuente de empleos digno pueden basarse en la creación de empresas de propiedad social que ejecuten actividades relacionadas con los servicios públicos entre ellos la recolección, reclasificación y reciclaje de materiales reutilizables, es un asunto de estado organizar a las comunidades y prepararlas para la prestación de estos importantes servicios, para ello se requiere tener confianza en la gente y sus organizaciones sociales; la construcción del acueducto desde la represa Santiago Mariño (Turimiquire) produciría cientos de empleos dignos y bien remunerados a nuestra gente, además de resolver definitivamente el flagelo que significa el no tener agua potable para todos; la construcción de un parque botánico en la ciudad, esta obra puede ser financiada por la UNESCO o por el PNUMA, estos son organismos de las Naciones Unidas que coadyuvan al desarrollo sustentable de países en crisis como lo es Venezuela. el financiamiento para estas obras y emprendimientos pueden surgir fácilmente de financiamiento internacional ya que estarían basados en materias como ambiente, salud, educación, cultura y calidad de vida, las cuales son financiables y hasta gozan de ventajas para su cancelación, inclusive muchas son de financiamientos no reembolsables debido a la naturaleza de los mismos.

En líneas generales un buen alcalde en conjunción con una cámara municipal con capacidad podrían hacer de Puerto la Cruz una ciudad armónica, saludable, amable, moderna y llena de oportunidades económicas para los ciudadanos, los comerciantes y los empresarios de distintas ramas.

Puerto la Cruz es nuestro compromiso y haremos lo imposible para lograr convertir a esta ciudad y a este municipio en la puerta del paraíso oriental de Venezuela.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com