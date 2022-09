Por qué Portugal vs. España se convirtió en una ‘final’ inesperada a menos de dos meses del Mundial

Entornointeligente.com /

Este martes arranca el Mundial para Portugal y España . Es con este ambiente que los dos países se preparan para el partido de la última jornada del Grupo 2 de la Nations League y el compromiso definirá quiénes serán los cuatro semifinalistas del torneo de selecciones europeas.

Los dos equipos están separados por dos puntos en la clasificación y quien gane avanzará a la ronda eliminatoria. Portugal , líder del sector, puede clasificar con un empate; España está obligado a conseguir el triunfo.

Sin embargo, el escenario podría haber sido bastante diferente. España lo tenía todo para ser el primer lugar de su grupo, pero el problema fue que el equipo de Luis Enrique cayó en casa ante Suiza por 2-1.

Portugal , que se enfrentará a los españoles en casa, visitó la República Checa y la plantilla lusitana no había ganado ninguno de los partidos que disputó fuera de sus dominios en la Nations League . No obstante, el combinado portugués mostró fortaleza y goleó 4-0, resultado que lo colocó como líder del grupo.

Cristiano Ronaldo y Pau Torres en el España vs Portugal de la Nations League Getty Images No es casualidad que los principales diarios españoles ya califiquen el partido de este martes como «la final», el mismo término utilizado por el seleccionador nacional. Los campeones del mundo de 2010 ven el duelo contra Portugal como crucial para su preparación para el Mundial de Qatar.

Selecciones Editoriales Luis Enrique prefiere convocar jugadores que se adaptan a su sistema, en vez de grandes figuras 3h Sid Lowe En Portugal , el clima no es muy diferente. Incluso Cristiano Ronaldo usó sus redes sociales para hacer un llamado a la afición, pidiendo apoyo para derrotar a los españoles.

Portugal o España se unirán a Italia , Croacia y Holanda en la llamada «Final Four» de la Nations League , que tendrá lugar en junio de 2023.

Más UEFA Nations League Portugal vs España no es el único partido de este martes en la Nations League . En las divisiones inferiores del torneo, se disputarán compromisos como Noruega vs Serbia, Suecia vs Eslovenia, Albania vs Islandia y Kosovo vs Chipre.

