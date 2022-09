¿Por qué nos gusta tanto ver vídeos de gatos en Internet?

Entornointeligente.com /

La eterna pregunta sobre cuál es el motivo del triunfo de vídeos de gatitos en Internet, por fin parece tener respuesta.

Esto gracias a Alexis Ohanian cofundador de la red social Reddi, quien en una entrevista realizada en Fortune, Ohanian ha confesado su teoría para explicar por qué tienen éxito estos vídeos.

Ohanian sostiene que la llegada de Internet ha dado luz verde para que los usuarios con problemas para socializar encuentren una manera de hacerlo. Así, este empresario afirma que «la razón por la cual los gatos triunfan en Internet responde a que los dueños de estos felinos no han llegado a pasar tiempo con otros dueños de estos animales hasta la aparición de Internet».

Es decir, que en su opinión la red ha permitido crear una red virtual en torno a los dueños de gatos, una situación que no se produce en el mundo real, esto a diferencia de la situación con los perros, cuyos cuidadores los lleva a pasear repetidas veces a lo largo del día, con los gatos sucede lo contrario. Estos felinos no exigen a sus dueños sacarles a pasear, de ahí que no creen relaciones sociales.

Esta carencia explica r ía el triunfo de los vídeos de felinos en la red , puesto que los cuidadores se sienten unidos e identificados con estas comunidades online, en donde intercambian experiencias y consejos acerca de estos animales domésticos.

Jueves 08 Septiembre, 2022

