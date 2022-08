¿Por qué nos enfermamos?

Entornointeligente.com /

I.

Hay varias respuestas, unas soportadas en los intereses de las trasnacionales farmacéuticas, otras bajo el enfoque de la ciencia medicina occidental o convencional que casi todo se lo achaca a virus y bacterias, unas respuestas salen desde lo religioso y una respuesta (de la cual estoy convencido) afianzada en la ciencia de vida; la naturopatía, que señala las causas por las cuales perdemos la salud, perdida que es la verdadera causa-raíz por la cual llegamos a enfermarnos.

Hay causas genéticas, biológicas, psicológicas, medicamentosas y socioculturales que influyen en el desgaste, intoxicación, mal funcionamiento y debilidad, tanto de nuestra mente como de nuestro cuerpo. Esas son las que nos hacen perder la salud. Las mas influyentes son las psicológicas y socioculturales que llevan al humano hasta el terreno del no-pensamiento, es decir, a la imitación por mandato de las redes sociales, sin medir consecuencias, ni sacar relaciones costo/beneficio; casi siempre una vía directa a la morgue.

II.

Hace mucho tiempo se han identificado seis causas interrelacionadas y muy comunes en las personas enfermas. Las mismas son condiciones que hoy se les mide y hace seguimiento en los mas avanzados Sistemas de Bioescaner Quántico.

Mala alimentación. El sistema digestivo, sobrecargado con una alimentación antinatural y antihigiénica, no segrega normalmente los jugos digestivos ni asimila las sustancias ingeridas (el cuerpo no se nutre). El sistema gastrointestinal se deteriora. Las consecuencias son que la sangre se empobrece (sin vitaminas, ni minerales, ni proteínas), los sistemas de eliminación no funcionan (crece la intoxicación y el estreñimiento) y el cuerpo queda sin defensas. Razones suficientes para enfermarnos. Falta de agua. Es insuficiente el consumo o se sustituye por otro tipo de bebidas gaseosas con base a ácidos y altísimo contenido de sacarosa industrial. Elementos dañinos para nuestro organismo. Mas razones para enfermarnos. Estreñimiento. No evacua diariamente, lo cual, por lo general, es una consecuencia de los medicamentos y de las dos condiciones arriba descritas. Por lo tanto, no se resuelve con medicamentos. Otra razón enfermante. Hipoxia. Por mala respiración, bien sea que no llenamos los pulmones completamente, tenemos obstrucción en las vías respiratorias o el aire que respiramos es de mala calidad. Mas razones para enfermarnos por las células. Insomnio. No duerme la cantidad de horas necesarias en el periodo normal (6 pm a 6 am) y por lo tanto, no descansa. Es decir, que ni el cuerpo, ni la mente realizan las rutinas que debe cumplir diariamente para mantener la salud. Otra causa enfermante que tiene su origen en la agitada y deshumanizada sociedad moderna, así como en la cultura de la medicalización de la salud. Pensamiento chatarra. Mostrando actitud de derrota o negativa ante la vida. Emitiendo opiniones y actuando con odio y haciendo apología a la muerte. Esto es algo esencial si consideramos la vieja conseja que dice » Estar sano es una cuestión, primero de mente y luego de cuerpo » III.

Ya sabemos por qué nos enfermamos, ahora toca:

Identificar nuestra predisposición a enfermarnos, buscando algún rastro de las 6 causas que hemos indicado. Escoger los métodos de rectificación, según sea nuestro caso. Actuar con voluntad y premura para sustituir patrones enfermantes por patrones saludables.

