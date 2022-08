¿Por qué no te levantas canalla?

Entornointeligente.com /

12 Ago, 2022 | La primera orden del nuevo Jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, luego de ser investido en el acto protocolario de rigor, en la plaza Bolívar de Bogotá, como presidente constitucional, fue que trasladaran desde la Casa de Nariño, la espada del Libertador Simón Bolívar y la colocaran a la vista de todos, en la tarima desde donde pronunciaría su discurso de toma posesión. Esta petición, Petro se la había formulado días antes al presidente Duque, y simplemente en otra equivocación imperdonable, convirtió lo que sin duda hubiera sido un importante y significativo gesto de cordialidad con el presidente entrante, en una descortesía que casi ocasiona un incidente diplomático, entre el recién iniciado gobierno de su país y el Reino de España.

Esta reliquia posee un inmenso valor simbólico, no sólo por lo que significa para la historia de los países liberados por Simón Bolívar en la época independentista, sino especialmente para los colombianos de tiempos más recientes, por los acontecimientos que se desarrollaron alrededor de su «presencia», protagonizados por la antigua guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-19), movimiento subversivo en el que militó Gustavo Petro, en los años de su primera juventud y por lo que para el largo y turbulento proceso de paz vivido hasta ahora por ese pueblo, ese episodio representa.

Sobre el particular, la joven periodista colombiana Lucía Franco, nos ofrece un extraordinario resumen en la edición del diario El País de España de este 09 de agosto:

«La espada de Simón Bolívar, libertador de Colombia y otros cinco países, es una de las reliquias del líder que murió en Santa Marta, Colombia, en 1830. Como muchas de sus pertenencias, terminó formando parte del Museo Quinta de Bolívar (…) En enero de 1974, la espada desapareció de la Quinta de Bolívar. La naciente guerrilla llamada M-19, un grupo urbano que se había inspirado en los Tupamaros uruguayos y tenía entre sus banderas una reivindicación contra la influencia de Estados Unidos en Colombia, decidió darse a conocer mediante un gesto simbólico reivindicando la rebeldía de los próceres de la independencia».

En 1974, el «recién nacido» M-19, en una inolvidable muestra de audacia política y golpe publicitario sin precedentes, logró sustraer la espada de la Casa de Bolívar en Bogotá, y a partir de ese momento el nombre, la presencia del grupo guerrillero, se dio a conocer en Colombia y el mundo entero. En el espacio donde estaba el arma de Bolívar, el M-19 dejó escrito: «Bolívar, tu espada regresa a la lucha».

Quien luego se convirtiera en el segundo al mando del M-19, Antonio Navarro Wolf, reveló que cuando el grupo guerrillero sacó la espada de Bolívar de la Quinta del Libertador en 1974, «yo no sabía nada de ese grupo. Vivía en Cali y me pareció muy interesante aquel gesto, aunque no sabía quiénes eran los que la habían robado».

Como nos recuerda Lucía Franco: «Tras el robo, la espada se convirtió en un objeto de deseo, con los guerrilleros escondiéndola y los militares buscándola (…) es claro que inicialmente la ocultó el poeta León de Greiff hasta su muerte, en 1976. Más tarde estuvo escondida hasta que, en 1991, el ya desmovilizado M-19 la devolvió en un evento celebrado en la Quinta. Allí Navarro se la entregó al entonces presidente, César Gaviria, como gesto que selló la paz firmada entre el Gobierno y la guerrilla».

Franco escribe en su reseña: «La nueva puja por la espada empezó hace más de un mes cuando, unos días después de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Petro, el saliente presidente Iván Duque lo invitó a la Casa de Nariño, el palacio presidencial. Durante la visita, Duque se levantó y le pidió a Petro que lo acompañara. Lo llevó al lugar donde reposaba la espada en una urna de cristal. Después de aquella escena, que bien pudo abrir un espacio de concordia entre Duque y Petro, la relación no mejoró».

Lo cierto del asunto mis queridos lectores es que, luego de los 40 minutos que transcurrieron entre la primera instrucción del presidente Petro, en pleno ejercicio de sus atribuciones presidenciales, y el cumplimiento de la orden, cuando los soldados de la Guardia Presidencial entraron abriéndose paso entre la multitud que aguardaba impaciente en la plaza de Bolívar con el símbolo de victoria y libertad del más grande militar americano, la multitud comenzó a aplaudir con fuerza inusitada y los jefes de estado y de gobierno, sus comitivas y los invitados especiales se pusieron de pie para rendir honores al símbolo de victoria más importante de estos lados del mundo, una figura, cada día más «gris» en sus ejecutorias, se quedó sentado como si no fuera con su persona el asunto, y en un gesto despectivo sin precedentes, aguardó sentado con su cara «bien lavada» que concluyera el espontaneo homenaje que se le ha ofrecido al Libertador Simón Bolívar y su espada en los últimos tiempos, perdiendo quizá la mejor oportunidad que la historia ofrece a quienes la saben interpretar, para pedir disculpas por el genocidio cometido por sus ejércitos en los tiempos de la conquista, contra la población ´de estas tierras de Dios. Mucho pedir a un ser humano que es «tan poquito».

Me cuenta una amiga que estaba en el acto que entre la brisa que golpeaba sobre la multitud, le pareció escuchar la voz del Comandante Chávez susurrar ¿Por qué no te levantas canalla?

LINK ORIGINAL: El Sol de Margarita

Entornointeligente.com