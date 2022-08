¿Por qué no siempre puedes tirar las baterías AA a la basura?

Entornointeligente.com /

(CNN Business) — Es muy probable que no estés desechando tus baterías AA correctamente. Pero puede que la culpa no sea tuya.

No faltan los mensajes contradictorios sobre qué hacer con las baterías alcalinas agotadas, que incluyen las AA, AAA, C, D y de 9 voltios. Los gobiernos y los fabricantes de pilas no tienen políticas coherentes y claras para eliminar las baterías alcalinas que alimentan muchos de nuestros pequeños dispositivos eléctricos como controles remotos, linternas, relojes y juguetes. Incluso difieren según el lugar donde se viva.

Las pilas alcalinas típicas como las AA incluyen acero, zinc, manganeso, potasio y grafito, según Energizer, que vende baterías alcalinas. La energía se genera cuando el zinc y el manganeso interactúan.

El manganeso es un nutriente esencial, pero en niveles elevados puede causar efectos adversos en la salud. Antiguos mineros y fundidores de manganeso han sufrido daños neurológicos permanentes. Con cualquier batería existe el riesgo de que las sustancias químicas se filtren en el suelo, las aguas superficiales y las subterráneas. El agua y los cultivos contaminados pueden provocar enfermedades como el cáncer. Pero las pilas alcalinas no son especialmente tóxicas en comparación con otros tipos de baterías.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) reconoce que, en la mayoría de las comunidades, las pilas pueden tirarse a la basura sin peligro. Pero recomienda enviar las baterías alcalinas como las AA a un reciclador de baterías. Lo que no significa necesariamente que puedas tirar las pilas a tu contenedor de reciclaje habitual.

Una gran excepción es California , que clasifica las pilas como residuos peligrosos. El estado dice que son peligrosas debido a los metales y materiales tóxicos y corrosivos que contienen. Los residentes tienen instrucciones de llevar las baterías AA y todas las baterías a instalaciones de eliminación de residuos peligrosos. Ningún otro estado clasifica las pilas como residuos peligrosos. Pero algunos gobiernos locales piden que se reciclen las baterías AA y tienen programas para hacerlo.

El Distrito de Columbia indica a los residentes que depositen las pilas AA para su reciclaje en un lugar designado, pero no en sus contenedores de reciclaje . A los residentes de Seattle se les anima a llevar sus baterías AA a las instalaciones de residuos peligrosos.

«Tirar un puñado de pilas a la basura puede no parecer gran cosa, pero suma: cada año se desechan en Estados Unidos unas 180.000 toneladas de baterías», advierte la ciudad.

Otros lugares como Chicago se niegan a aceptar pilas alcalinas en las instalaciones de reciclaje.

Trabajadores clasifican las baterías que se mueven por una cinta transportadora en una instalación de reciclaje. (Foto: James MacDonald/Bloomberg)

Las principales áreas metropolitanas situadas a un par de horas de distancia pueden tener políticas muy diferentes. Austin , Texas, advierte que las pilas no deben tirarse nunca en los contenedores o en la basura de la calle. Houston , Texas, dice que se pueden tirar las pilas a la basura. Algunas tiendas, como Home Depot , indican que se pueden tirar las baterías alcalinas a la basura ordinaria.

Muchos lugares que piden que se tiren las pilas AA a la basura dicen que es razonable porque ya no contienen mercurio tras una ley de 1996 . (El mercurio estaba antes en las baterías para ayudar a prevenir la corrosión). La ley de 1996 también llevó a la creación de Call 2 Recycle , una organización sin ánimo de lucro creada originalmente por los fabricantes de baterías, que ofrece a los consumidores opciones de reciclaje de pilas.

Lo que hay que hacer con las pilas tampoco está necesariamente claro si se consulta a los fabricantes. Duracell anima a los clientes a consultar las normativas locales y estatales, así como a comprobar las opciones de reciclaje.

Amazon vende baterías AA bajo su línea de productos Basics que incluyen un símbolo de un receptáculo con una gran X sobre él, que parece que puede ser un contenedor de basura, o un contenedor de reciclaje.

El símbolo tachado significa que el producto debe desecharse por separado de la basura doméstica y de los típicos contenedores de reciclaje, según la portavoz de Amazon, Betsy Harden.

Harden añadió que Amazon recomienda seguir la normativa de la EPA y la local.

