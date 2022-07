¿Por qué no reconocerme los seis años de trabajo en la CPA?

Entornointeligente.com /

Trabajé como campesino usufructuario en la CCS Germán Grimón, desde 1994 hasta 2019 (Resolución 419). Cumplí con todos los requisitos, acopiando café, cacao y coco. Pasé 25 años trabajando la tierra. En 2019 me enfermé de cáncer en la próstata, por lo que la comisión médica me declaró no apto para el trabajo (invalidez total). En 2014 fue orientado el pago del seguro social y desde ese momento comencé a pagarlo, durante cinco años. Al iniciar mi vida como trabajador campesino laboré en una CPA seis años, tiempo no reconocido, alegando falta de firma y cuño ilegible en los papeles, por lo que en el expediente solo constan 15 años y nueve meses trabajados con el Estado.

Mi familia quiso ayudarme, pagando los cinco años retroactivos, para completar 20 años, y no le fue permitido. El expediente fue elevado a la provincia y la Directora Provincial del INASS lo denegó, argumentando que para invalidez total tenía que tener 20 años de contribución. ¿Por qué no reconocerme los seis años en la CPA? ¿Por qué no permitir que se pagaran los cinco años retroactivos para completar los 20?

Francisco Urbano Rodríguez Rodríguez, Casa No. 2A, Sabanilla, Baracoa, Guantánamo.

