¿Por qué no ha sido capturado el señalado abusador de niños en jardín en Medellín?

Entornointeligente.com / Una fuerte polémica ha suscitado el aberrante caso de abuso sexual contra 14 menores de edad en un jardín infantil en Medellín , y del cual aún no se confirma la captura del señalado abusador .

Pues, aunque el solo abuso a los niños -que no superan los cinco años de edad- ya es aberrante, hay otro hecho que está generando una mayor indignación no solo en los padres de las víctimas, sino en todo el país y es que se asegura que, tras destaparse el escándalo , no se ha emitido una orden de captura contra el señalado .

La Fiscalía no ha confirmado si a hoy viernes ya hay una orden de captura contra ‘ Manolo’ como era conocido el hombre entre los padres de familia del jardín infantil Buen Comienzo , que operaba en la comuna 2 de Medellín y en el cual el sujeto se desempeñaba como manipulador de alimentos .

De este hombre, según relataron a LA FM algunas familias de los niños en los que se ha identificado que fueron víctimas de abuso sexual , se conoce que se hacía llamar ‘Manolo’ y del cual presumen que su nombre es Manuel .

También contaron que los niños presuntamente abusados se referían a su agresor como “el amigo grande” .

La gran pregunta que se hacen estos padres, además de cientos de colombianos, funcionarios y algunas entidades es ¿por qué el señalado abusador aún no ha sido capturado? Pues, aunque se reconoce el derecho a la presunción de inocencia , las víctimas reclaman la detención preventiva , para evitar una fuga del identificado como abusador.

A este llamado se han unido cientos de personas que, a través de redes sociales, exigen a la Fiscalía levantar una orden de captura preventiva contra el auxiliar de nutrición del jardín , para evitar que pueda agredir a algún otro menor de edad , o entorpecer la investigación , estando en libertad.

Una de las explicaciones que LA FM conoció l jueves, por parte de José Wilmer Sánchez, director de la Unidad Administrativa del Programa El Buen Comienzo , es que, desde el primer momento en que se conoció el delito, las autoridades trabajan en la recolección de material probatorio para poder entregar a la Fiscalía suficientes sustentos que permitan levantar la orden de captura .

Sin embargo, esto no satisface a los padres de las víctimas , ya que consideran que con la denuncia que fue instaurada , y que incluye 14 casos de abuso , puede ser suficiente para una detención preventiva .

Los padres manifiestan también descontento con la información que les han suministrado frente al avance del proceso ya que denuncian que, ni siquiera, les han suministrado el nombre completo del señalado abusador para poder instaurar otra denuncia directamente contra él .

De igual forma expresan impotencia y temor de que el sujeto aún continúe en libertad y se desconozca su paradero, por parte de los padres, ya que dicen que puede evadirse y nunca responder por los dolorosos hechos en que, además, habría más víctimas.

Por último, reiteraron el llamado a las autoridades a actuar con prontitud y dijeron que sienten temor de que el hombre que habría abusado de sus hijos , estando en libertad, entorpezca la investigación o logre intimidar a las víctimas .

Habría más víctimas El director de la Unidad Administrativa del Programa El Buen Comienzo señaló que, lamentablemente, se esperaría que la cifra de niños y niñas víctimas del señalado agresor aumente debido a que en algunos menores de edad aún se verifica su estado.

Esto luego de que se hiciera un llamado a todas las 72 familias que hacen parte del jardín donde se presentaron los hechos, para que se corrobore si algún otro menor de edad fue víctima del auxiliar de nutrición .

“Fue un llamado a todos los que participaron de ese grupo en particular con este auxiliar de nutrición y por se ha aumentado el número de denuncias ; sin embargo, esperaríamos a que pueda aumentar más, porque todos los padres tienen derecho también a verificar que su niño o niña no hay sido violentado sexualmente “, puntualizó el funcionario.

