Por qué no debes usar el flash con el celular al hacer fotos

Los móviles incorporan cámaras de foto y vídeo de excelente calidad y el flash es un accesorio más. Pero no siempre estuvo ahí, basta recordar que el iPhone no lo incorporó hasta 2010 en el iPhone 4. El uso del flash en el móvil es algo que no se recomienda demasiado, a no ser que se utilice de una forma muy concreta. En este artículo te vamos a indicar por qué y cuáles son las alternativas al uso del flash en tu móvil.

Por qué debes evitar el flash de tu móvil La potencia que proporciona un flash en un teléfono móvil es muy alta. Tanta que, cuando disparamos de cerca deja la foto muy mal equilibrada, prácticamente quemada. Si el flash se usa de lejos, no sirve de nada. Por tanto, usar el flash en el móvil, al menos de manera convencional, es algo que no tiene demasiado sentido.

Entonces, ¿por qué lo incorporan los fabricantes? Por 2 razones, para que puedas usarlo si lo deseas y porque hace la función de linterna. Alguien que no ponga flash a un móvil en pleno 2022 está firmando su certificado de defunción.

Nuestro chip interno nos dice que debemos activar el flash de noche, cuando la realidad es otra. Los teléfonos, al menos los de gama media para arriba, permiten variar de manera manual los parámetros. Por tanto, puedas ampliar el tiempo de exposición, así el objetivo permanecerá más tiempo abierto, captará más luz y sacará una foto medio decente. Si no tienes ganas de experimentar, seguro que tu dispositivo cuenta con un Modo Noche, que ajusta automáticamente los parámetros para que puedas hacer fotos sin necesidad de flash.

Un ejemplo es esta fotografía de arriba. Desde la posición en la que me encontraba, lejana a lo que deseaba fotografiar, el flash no hubiese servido de nada. La solución pasó por ajustar la cámara en modo manual y dejar que el objetivo estuviese abierto 10 segundos. El resultado, sin ser espectacular, puede darse por bueno.

Cómo encontrar fuentes de luz Cuando la luz escasea y deseamos hacer fotos con el móvil, hay que salir a buscarla. ¿Cómo? Pues o bien de la manera que he indicado anteriormente, o apoyándose en algo que nos la proporcione.

Por ejemplo, si estás en la calle, los escaparates y farolas proporcionan buena luz que podemos emplear a nuestro beneficio. Si no estamos solos y deseamos hacer una foto de grupo, alguien puede usar la linterna de su móvil como fuente luz continua, no destelleante como el flash. Aquí debajo un simple ejemplo.

Por eso, a la hora de hacer fotos, mejor olvidarse del flash a no ser que lo uses como linterna, y toquetear los ajustes del móvil. Los resultados no tardarán en llegar.

