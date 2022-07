Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Ver perfil de remolacha.net en Facebook Ver perfil de remolachanews en Twitter Ver perfil de remolachanet en Instagram Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo ¿Por qué no deberías perfumar tu vagina? Julio 27, 2022 por J.C Es muy probable que hayas escuchado muchas suposiciones acerca del olor que debe tener una vagina, pero ¿A qué debe oler realmente tú parte intima? De acuerdo con la ginecóloga Amelia Ledesma Duval una vagina sana no tiene que oler absolutamente a nada y para que se mantenga de esta forma recomendó a las féminas no utilizar ningún tipo de aromatizantes en esta área.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com